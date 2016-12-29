遭到彈劾而停職的南韓總統朴槿惠，今天就「親信干政案」表示，有些與事實不符、她本人也不知道的事情，成為既定事實，令人遺憾。



朴槿惠首次與自己的辯護律師團舉行面談，持續一個半小時，出席面談的有律師團9名原有律師以及新加入的前憲法法院法官李東洽。朴槿惠對彈劾案審理程序和發展方向，表示關注，多次向律師團發問。據了解，此次面談沒有提到親信干政案的南韓獨立檢察組，瞄準的總統可能涉及呃受賄嫌疑和憲法法院要求解釋的「世越號」沉船事故當天，7小時行蹤等關鍵問題。



憲法法院表示，朴槿惠律師團已領取檢方對親信干政案女主角崔順實的調查記錄，國會方面代理人，也已獲得該記錄。法律界展望，雙方將透過對該記錄進行分析展開法庭辯論。憲法法院將於明年1月3日，正式審理總統彈劾案。



（王長偉首爾報導）



