（中央社首爾2016年12月29日綜合外電報導）韓聯社報導，遭彈劾停職的南韓總統朴槿惠今天首次與自己的辯護律師團面談，她就「親信門」事態表示，有些與事實不符、我本人也不知道的事情成為既定事實令人遺憾。



面談從上午10點開始持續一個半小時，出席面談的有朴槿惠和律師團9名原有律師以及新加入的前憲法法院法官李東洽等。



一名參加者表示，會談中朴槿惠與律師團就彈劾案審理的法律問題進行了提問和回答。朴槿惠對彈劾案審理程序和發展方向表示關注，多次向律師團發問。



據悉，在聽聞部分律師為準備這次彈劾案而離開自己工作的律師事務所後，朴槿惠一一致歉和道謝。



據悉，此次面談沒有提到「親信門」獨立檢察組瞄準的總統「受賄」嫌疑和憲法法院要求解釋的「世越號」沉沒當天7小時行蹤等關鍵點。



憲法法院表示，朴槿惠律師團已領取檢方對「親信門」當事人崔順實的調查紀錄，國會方面代理人也已於昨日獲得該紀錄。法律界展望，雙方將通過對該紀錄進行分析展開法庭辯論。憲法法院將於明年1月3日正式審理總統彈劾案。