韓外長：陸反THAAD入韓 政府要堅決應對中央社 (2016-12-29 21:58)
（中央社首爾2016年12月29日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓外交部長官尹炳世今天與跑外交部記者座談時，就中國大陸反制駐韓美軍部署終端高空防衛系統（THAAD）表示，政府應堅決應對，民間部門對待該問題則應觀大局。
尹炳世指出，「限韓令」不應被高估，也不應被低估。韓中關係在過去多年間通過經濟交流、人員往來密切起來，因此若雙方出現矛盾波及範圍極大，包括韓流在內，韓國需要擺脫過於依賴中國大陸的狀態。
他還說，儘管韓中關係處於歷史最好水準，但遇到利益衝突，發生當前情況也有可能。感情用事將給外交安全政策帶來嚴重影響。
另一方面，28日迎來「韓日慰安婦問題協議」簽署一週年，尹炳世對此表示，雖然有些人士反對韓日慰安婦協議，但3/4的慰安婦受害者感謝政府在其健在時採取這種措施。從外交部的立場來說，與日本達成協定不是為了政府，而是為了在受害慰安婦去世前向她們提供幫助。
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