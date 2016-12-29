國道三號南下嘉義梅山路段，今天（29日）晚上發生一起自小客車失控衝落邊坡事故。五十二歲陳姓駕駛被拋出車外，右小腿斷裂，傷重不治。



國道警方指出，這起事故是發生在南二高281.5公里南下路段，事故車輛突然失控，先撞上護欄，接著衝落邊坡。由於撞擊力道極為猛烈，駕駛還被拋出車外。消防救護人員趕到現場，發現駕駛右小腿斷裂，身受重傷，但因一時找不到斷肢，只能先將人送醫急救。



警消人員原以為斷肢是在附近草叢中，但經過半個小時四處搜尋，結果竟是在車子駕駛座下找到斷肢。研判事故第一時間，駕駛的腿就被硬生生扯斷。警方趕忙將找到的斷肢送到醫院，可惜受傷駕駛到院前就已經沒有生命跡象，經過急救還是宣告不治。確實事故原因，正由國道警方調查釐清中。



