（中央社首爾29日綜合外電報導）韓聯社今天獲取北韓2017年月曆，其中印有北韓高麗航空（Air Koryo）2名機師和5名空姐的照片。這是北韓空姐首次登上月曆。



該月曆由北韓出版物進出口公司負責出版，刊登了空姐在飛機上介紹救生衣使用方法、為乘客提供食物等的照片。



3月頁面著重強調北韓從去年8月起使用的「平壤時間」，8月頁面印有空姐斟倒北韓大同江啤酒的照片。



北韓與中國大陸交界邊境消息人士就此表示，多年以來北韓月曆主要取材於風格保守的風景名勝文物古蹟，航空公司空姐在月曆上「拋頭露面」尚屬首次。



據分析，在國際社會對北韓加大制裁力度的情況下，北韓試圖通過促進旅遊業發展，吸引海外遊客，擺脫外匯短缺困境。



此外，在該月曆上，北韓勞動黨委員長金正恩生日（1月8日）未列入法定節假日。金正日生日（2月16日）和金日成生日（4月15日）仍標作「光明星節」和「太陽節」。明年北韓法定節假日共計71天，較2016年增加了三天。1051229