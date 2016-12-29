（中央社記者王揚宇台北29日電）涉犯香港富商黃煜坤綁架案，逃亡多時的主嫌甘俊松，在刑事局跨國合作下，循線在菲律賓逮捕甘嫌遣送回台；甘俊松今天晚間被移送至台北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押。1051229