2017台灣燈會在雲林，籌備工作進入最後階段。雲林知名布袋戲公司「霹靂國際多媒體」，為展現在地布袋戲特色，精心打造二座八公尺高的巨型戲偶，今天（29日）正式亮相。



2017年台灣燈會共設有20個燈區，目前各燈區的花燈正逐潮成型。其中，偶戲春秋燈區與霹靂國際多媒體合作，結合布袋戲精神，打造的二尊高達八公尺的巨型布袋戲偶最受注目。



這二尊戲大型戲偶分別是布袋戲迷最愛的「素還真」及「羅喉」，戲偶外型以花燈樣式呈現，主結構內設置有自發光源，可隨劇情呈現各式光影變化，還配備有機械動力，能轉頭、擺手，甚至短距離移動，創造絕無僅有的表演藝術形式。預料巨型布袋戲偶操作表演將是2017台灣燈會最吸睛的亮點之一。



雲林縣長李進勇今天(29日)再度視察燈區施作，為工作人員打氣，也再度邀請民眾踴躍參與台灣燈會，到春秋燈區欣賞這這項以大型布袋戲偶為主角的聲光及視覺大秀。



