美國務卿凱瑞告別演說 批以國屯墾政策公視 (2016-12-29 00:00)
聯合國安理會，上週五23號通過決議，譴責以色列，公然違反國際法，在約旦河，西岸和東耶路撒冷，進行屯墾活動，要求以色列，立即停止屯墾行為。雖然23號，聯合國的決議，美國並未動用否決權，但國務卿凱瑞，28號在告別演說中強調，最有希望的中東和平方案，也就是"以巴兩國共存"方案，現在面臨危機。對此以色列總理，納坦雅胡，立刻反擊說，凱瑞的演說充滿偏見。
聯合國安理會23號通過決議，譴責以色列在巴勒斯坦佔領區設立猶太屯墾區，是違反國際法的行為，當天美國雖然棄權，沒有動用否決權，但美國國務卿凱瑞28號在告別演說中指出，上週五聯合國的決議，符合美國的價值與利益。
==美國國務卿 凱瑞==
經過美國多年的努力 兩國共存方案
目前卻岌岌可危
以巴兩國共存方案
可經公平方式 促成以巴永久和平
只有這唯一途徑 可確保
以色列猶太人這民主國家的前途
並和其鄰國以和平方式共處
這也是確保 巴勒斯坦人
未來自由與尊嚴的唯一途徑
凱瑞在演說中形容，以色列總理納坦雅胡雖然公開支持巴勒斯坦建國的和平協議，但其實納坦雅胡的內閣是"以色列有史以來最右派的政府"，而且他的施政"受到最極端意識的驅使"。針對凱瑞的演說，納坦雅胡立刻召開記者會表示相當失望，火力十足加以反擊。
==以色列總理 納坦雅胡==
凱瑞表面上是著眼於以巴和平
但卻對將近一世紀來
巴勒斯坦人對猶太人
不斷發動的恐怖活動 口惠而實不至
大部分的演說內容
都在譴責以色列罔顧和平
28號稍早，凱瑞發表演說之前，美國候任總統川普曾經在推特發文鼓勵以色列"堅持下去"，因為再過不到一個月，明年的1月20號，美國就將改朝換代，他不會讓以色列受到"蔑視和不敬"的待遇。納坦雅胡也禮尚往來，在推特上感謝川普對以色列的支持。
記者 歐陽梅芬 報導
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