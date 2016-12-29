印度又傳出火車脫軌意外。當地時間28號清晨，一列快速列車，在北方城市，坎普爾附近脫軌，15節車廂翻覆，已知有最少61人受傷。當局推測，是濃霧導致意外，不過確切的事發原因，還有待調查。這也是印度，近半年來，第三起類似意外。



畫面中可見，兩節車廂卡在溝渠裡。印度當地時間28號清晨5點多，一列快速列車，在北方城市坎普爾附近，過橋時意外脫軌，24節車廂中有15節車廂翻覆。目前已知有最少61人受傷。稍早一度傳出罹難者，不過，當局後來澄清無人死亡，並已將乘客全數救出。



==坎普爾地方官員 拉米坎==

脫軌車廂裡的旅客已全數救出

掉落水溝的車廂裡也沒人了

旅客經過緊急救護和休養

也已經被送往目的地



失事的12987號快速列車，由印度東方城市席達，開往西邊的阿傑梅爾。印度國鐵表示，可能是早晨濃霧，視線不佳導致脫軌；不過確切原因還在調查當中。印度鐵路部長普拉布則在社群媒體上承諾，會親自監督後續發展，徹底調查這起事故。



印度近半年來發生過三起類似意外。上個月20號，一列火車也在坎普爾附近脫軌翻覆，造成最少142人死亡、200多人受傷，是印度近6年來最嚴重的脫軌事故。意外頻頻，凸顯了印度火車運輸系統，運量飽和和年久失修的問題。



記者 邱偉淳 報導