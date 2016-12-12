杜特蒂自承 市長任內曾親手殺死3嫌犯公視 (2016-12-29 00:00)
菲律賓總統杜特蒂，最近自稱過去擔任市長時，曾經親手殺了3名嫌犯，聯合國人權專員則呼籲菲律賓司法當局，應該勇敢啟動對杜特蒂的謀殺調查。
菲律賓總統杜特蒂上任以來，經常語不驚人死不休，最近他又自爆擔任達沃市長期間，親自動手了結過三個嫌犯。
==菲律賓總統 杜特蒂(2016.12.12)==
我必須承認三分之一的人
死於警匪交火中
我知道因為我曾經以身作則
我在達沃親自動手過
就是要告訴地方警察
如果我辦得到
你們也可以
我騎著摩托車在街上巡邏
尋找麻煩人物 如果對方出手了
我就可以斃了他
杜特蒂沾沾自喜的告白，馬上為自己惹禍上身，反對黨議員說他已經坦承犯了足以遭到彈劾的重罪，聯合國人權事務專員，20號也發表聲明，呼籲菲律賓司法當局，針對杜特蒂的謀殺罪進行調查。
==聯合國人權事務組織發言人 柯維勒==
杜特蒂先生坦承殺人不諱
在他擔任市長期間犯下謀殺罪
如果有人如此公開坦承罪行
卻有任何功能健全的司法機構
不對此啟動調查跟司法程序
將是不可思議的事
為了打擊菲律賓嚴重的毒品問題，杜特蒂採取極端手段，未審先殺，放任警察跟民間殺手，處決毒犯，半年來已經有六千人被殺，四萬多人被捕。監獄人滿為患，原本只能容納20人的牢房，擠滿130人。爭議作法引發歐美國家、人權團體以及主流媒體的抨擊。但絲毫動搖不了天不怕地不怕的杜特蒂，他又表示要恢復死刑，一天處決五六個犯人。
==菲律賓囚犯==
對於濫殺我很擔憂
他們要殺的是毒不是人
如果不阻止毒品流通
殺再多人也改變不了
而且我聽說被殺的只是小毒販
根本不是真正毒梟
另外杜特蒂還在談話中，說溜嘴表示自己因為身體疼痛服用過量止痛藥吩坦尼，遭到醫生警告。由於這種藥常被用來幫癌症病患止痛，是藥效很強的類鴉片類藥物，因此有反對派議員要杜特蒂公佈健檢報告，釐清他是否有隱瞞罹患癌症，也有反對派議員因此質疑他可能有毒癮，才會濫用止痛藥。根本是做賊的喊抓賊。儘管執政以來風風雨雨不斷，但杜特蒂的超高執行力跟治安顯著改善的成果，也讓他在菲律賓的民調居高不下。
記者陳秋玫報導
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