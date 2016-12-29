















高雄市政府要在中央公園興建李科永紀念圖書館，因為地方護樹反彈， 計劃停擺3年，昨天市府推出最終方案，基地面積從500坪縮小為181坪，本來要移47 棵樹木減為只移1棵，不過民間團體質疑圍籬圍起來的工地，是高雄市立圖書館預定要興建李科永圖書館的地點，地方認為會破壞公園以及樹木，多次抗議，工程停擺3年後，文化局決定推出最後定案。定案版本中，表明原生樹木會保留，圖書館的建地面積縮小，原本500坪縮小為181坪，高度也降到比樹冠低的12.5公尺，而規劃要移動的樹木，從原本的47棵樹減少到剩1棵，但是民間團體質疑這種工法。==中央公園護樹聯盟發起人 張丞賢==那麼大(建物)三樓層又地下室你覺得它怎麼開工啊我們還懷疑說是不是把樹移走再移回來民間團體認為，建築物最深挖到地下一樓，許多原生樹木在地底盤根錯節，很難不受到影響，也質疑所謂的最後方案，過程不公開透明。==中央公園護樹聯盟發起人 張丞賢==然後偷偷的就從這邊送了一個案子 這麼漂亮的案子到那個都發局的審議會不管這個案子怎麼樣它(文化局)對於一個公民的互相溝通這點是非常失敗對著民間團體的指控，文化局只表示一切照程序來，未正面回應。記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導