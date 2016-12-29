地方護樹反彈 高市建圖書館計劃停擺公視 (2016-12-29 00:00)
高雄市政府要在中央公園興建李科永紀念圖書館，因為地方護樹反彈， 計劃停擺3年，昨天市府推出最終方案，基地面積從500坪縮小為181坪，本來要移47 棵樹木減為只移1棵，不過民間團體質疑
圍籬圍起來的工地，是高雄市立圖書館預定要興建李科永圖書館的地點，地方認為會破壞公園以及樹木，多次抗議，工程停擺3年後，文化局決定推出最後定案。
定案版本中，表明原生樹木會保留，圖書館的建地面積縮小，原本500坪縮小為181坪，高度也降到比樹冠低的12.5公尺，而規劃要移動的樹木，從原本的47棵樹減少到剩1棵，但是民間團體質疑這種工法。
==中央公園護樹聯盟發起人 張丞賢==
那麼大(建物)
三樓層又地下室
你覺得它怎麼開工啊
我們還懷疑說
是不是把樹移走再移回來
民間團體認為，建築物最深挖到地下一樓，許多原生樹木在地底盤根錯節，很難不受到影響，也質疑所謂的最後方案，過程不公開透明。
==中央公園護樹聯盟發起人 張丞賢==
然後偷偷的就從這邊
送了一個案子 這麼漂亮的案子
到那個都發局的審議會
不管這個案子怎麼樣
它(文化局)對於一個
公民的互相溝通這點
是非常失敗
對著民間團體的指控，文化局只表示一切照程序來，未正面回應。
記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導
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