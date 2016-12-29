盼降低空汙 環署擬逐步淘汰二行程機車公視 (2016-12-29 00:00)
中南部空汙嚴重，環保署長李應元今天將宣布，為了減少細懸浮微粒PM2.5，環保署規畫，除了逐步淘汰二行程機車，也呼籲商家汰換使用重油燃料的中小型鍋爐
傳統二行程老機車因為是由機油進入引擎燃燒，導致一發動就噴出白煙，變成烏賊車，實際拿檢測儀器比一比，pm2.5數值一下就飆到1500微克，比AQI指標最高的褐紅色等級還超出兩倍，而另一台路上常見的四行程機車濃度就低得多只有25微克，為了減量，環保署疾呼，民眾應盡速汰換烏賊車。
==環保署長 李應元==
尤其在都會區
使用這樣車輛的朋友
能夠加速的來淘汰 將來我們也會
透過乾淨的品質空氣區隔劃定
讓他不方便(加強稽查取締)
提高他趕快加速改變的誘因
環保署也將矛頭指向台灣使用重油燃料中小型鍋爐的業者，呼籲應該汰換成由天然氣或電能加熱的設備，未來將實施限額補助，每台補助金額最多50萬元。李應元強調，近年來實施多項改善空氣品質的政策，今年已看到些許成果，但還要加強。
==環保署長 李應元==
空氣汙染今年有改善一點點
但是我們非常不滿意
所以我們希望在
推出這些幾個強化措施
希望在106年明年的年底
能夠整個以PM2.5的紅色警戒的
站日數 能夠減少20%
為了讓空氣品質改善防治工作年年達標，環保署也將與地方政府合作，依照各地汙染源特性，分別給予減量標準，也已經增編20億補助經費執行這些政策。
記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導
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