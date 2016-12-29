















台中市17所國立高中，將在明年度全部改隸為市立高中，豐原高中率先完成改隸程序，今天正式揭牌更名拉開紅色布條，原本的國立豐原高中正式改隸台中市立豐原高中，是台中市17所國立高中，第一所辦理校名變更的學校，其餘16所國立高中，也將在明年全部改隸。==豐原高中校長 匡格非==我相信將來對於我們所謂的12年國教地方教育以及將來推107課綱我們整個緊密的結合會更有實際的效果校方表示，在推動國立改市立的階段，有不少家長和學生質疑，擔心校方長遠的規畫遭到打亂、軟硬體預算會遇到僧多粥少的狀況，台中市政府強調，原來教育部的規畫一樣會持續進行，而且台中市還會加碼預算。==台中市副市長 林依瑩==希望把改隸之後的高中可以服務的更好所以其實特別編列了5年50億那就是原本國立的經費就存在那會增加額外的經費來提供學校軟體硬體的建設的發展台中市教育局表示，107課綱將面臨課程教學改革，國立改市立後，有助於國中小、高中職與大專院校教育體制銜接，同時解決才藝班、體育班學生於國中畢業後，無法銜接高中教育的問題，真正落實12年國教適性揚才的精神。記者 邱植培 賴世杰 台中報導