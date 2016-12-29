台中17所國立高中 明年度改隸市立高中公視 (2016-12-29 00:00)
台中市17所國立高中，將在明年度全部改隸為市立高中，豐原高中率先完成改隸程序，今天正式揭牌更名
拉開紅色布條，原本的國立豐原高中正式改隸台中市立豐原高中，是台中市17所國立高中，第一所辦理校名變更的學校，其餘16所國立高中，也將在明年全部改隸。
==豐原高中校長 匡格非==
我相信將來對於我們所謂的
12年國教地方教育
以及將來推107課綱
我們整個緊密的結合
會更有實際的效果
校方表示，在推動國立改市立的階段，有不少家長和學生質疑，擔心校方長遠的規畫遭到打亂、軟硬體預算會遇到僧多粥少的狀況，台中市政府強調，原來教育部的規畫一樣會持續進行，而且台中市還會加碼預算。
==台中市副市長 林依瑩==
希望把改隸之後的高中
可以服務的更好
所以其實特別編列了5年50億
那就是原本國立的經費就存在
那會增加額外的經費
來提供學校軟體硬體的建設的發展
台中市教育局表示，107課綱將面臨課程教學改革，國立改市立後，有助於國中小、高中職與大專院校教育體制銜接，同時解決才藝班、體育班學生於國中畢業後，無法銜接高中教育的問題，真正落實12年國教適性揚才的精神。
記者 邱植培 賴世杰 台中報導
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