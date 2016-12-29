有個50多歲婦人因為掉髮、失眠、莫名疼痛，到處求診，卻找不出原因，最後檢驗報告顯示，體內有水銀，結果拿掉補銀粉的3顆牙齒後，頭髮逐漸長回來。



頭髮掉個不停，晚上還會失眠，出現疼痛，一名50多歲的婦人四處就醫都找不到原因，直到用頭髮檢驗，發現體內含汞量為5ppm，但她不吃深海魚，也找不到環境中其他汞中毒的汙染，後來在醫師建議下，除掉補銀粉的3顆牙齒，半年後，頭髮逐漸長回來了。



==淡水衛生所主任 鄭惇方==

美國環保署的參考值是1PPM

她那時候驗出來是達到5PPM

她說她國中的時候就補了

她那時候來看是50幾歲54歲

那是有處理掉了3顆的銀粉



醫生表示，國外有研究顯示，銀粉補牙數量與腦細胞汞濃度有關，如果曾以銀粉補過牙齒，又出現不明原因過敏、疼痛、失眠、掉髮、肝指數偏高..等慢性汞中毒症狀，就可考慮檢驗血液、頭髮中的汞濃度。

但牙醫則認為，從科學學理來看，銀粉是安全的，而且每個人的牙齒及體質狀況不同，除非很在意，否則不建議刻意去除口中銀粉。



==台安醫院牙科主任 王巍穆==

（銀粉)它是個穩定材料

用牙科的鑽針把它磨掉

在磨的過程中

其實會噴很多的水蒸氣

醫生助理甚至病人本身

他會吸進這些可能的

含有金屬或重金屬的微塵粒子

如果已經填補進去

如果不是很明顯的蛀牙

會建議就讓它維持穩定就好



事實上為了環保，挪威從2011年起就禁止用銀粉補牙，但包括美、德、法、英國、澳洲，則是建議6歲以下幼兒、懷孕婦女及腎功能不全的患者不要用，改用樹脂等其他替代，衛福部則表示，銀粉補牙超過150年歷史，目前未有實證研究會引起汞中毒。