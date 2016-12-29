大專註冊率揭曉 五專達90.54%最高公視 (2016-12-29 00:00)
教育部上午公布105學年，全國158所大專校院新生註冊率，以學制區分，平均註冊率最高學制是五專，高達九成54，而學士班註冊率不到六成的學校，共有17所。
少子化衝擊高等教育，今年第一波，各大學是否受影響，新生註冊率是指標之一！105學年158所大專註冊率出爐，除了各系所註冊率，還新增各學制註冊率。
==教育部技職司專委 張(需造字 上面草字頭 下面嘉義的嘉)育==
以學制來區分平均註冊率
最高的學制是五專部分
是90.54%然後再過來是
二技進修部86.58%
後續依續是學士班
日間學士班的部分85.94%
五專平均註冊率最高有九成五四，碩士班八成44最低，而所有學制，共有151個系科所註冊率掛零，其中多半落在博士班。
==教育部高教司專委 譚以敬==
來申請報名的學生
他可能有重覆錄取
然後他到別的地方去
這是其中之一
也有可能是因為
這個系所的碩博
他有一定的水平要求(不錄取)
學士班方面，國立大學註冊率都超過九成，但華梵大學、高苑科大、遠東科大在內，共有17校學士班註冊率低於六成，其中南榮科大18.74％最低。
==教育部技教司專委 張(草+嘉)育==
其實不代表這些學校不優
因為其實有些甚至於條件
水準都是在一定水準以上
純粹很多都是因為交通
便利性 地點的問題
教育部強調，註冊率只是單一指標，不代表學校有問題，但若連兩年全校註冊率低於六成，學生少於三千人，列入輔導觀察名單，雖然全校註冊率明年才公布，但目前有十校列入觀察輔導。
記者 林曉慧 沈志明 台北報導。
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