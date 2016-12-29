















教育部上午公布105學年，全國158所大專校院新生註冊率，以學制區分，平均註冊率最高學制是五專，高達九成54，而學士班註冊率不到六成的學校，共有17所。少子化衝擊高等教育，今年第一波，各大學是否受影響，新生註冊率是指標之一！105學年158所大專註冊率出爐，除了各系所註冊率，還新增各學制註冊率。==教育部技職司專委 張(需造字 上面草字頭 下面嘉義的嘉)育==以學制來區分平均註冊率最高的學制是五專部分是90.54%然後再過來是二技進修部86.58%後續依續是學士班日間學士班的部分85.94%五專平均註冊率最高有九成五四，碩士班八成44最低，而所有學制，共有151個系科所註冊率掛零，其中多半落在博士班。==教育部高教司專委 譚以敬==來申請報名的學生他可能有重覆錄取然後他到別的地方去這是其中之一也有可能是因為這個系所的碩博他有一定的水平要求(不錄取)學士班方面，國立大學註冊率都超過九成，但華梵大學、高苑科大、遠東科大在內，共有17校學士班註冊率低於六成，其中南榮科大18.74％最低。==教育部技教司專委 張(草+嘉)育==其實不代表這些學校不優因為其實有些甚至於條件水準都是在一定水準以上純粹很多都是因為交通便利性 地點的問題教育部強調，註冊率只是單一指標，不代表學校有問題，但若連兩年全校註冊率低於六成，學生少於三千人，列入輔導觀察名單，雖然全校註冊率明年才公布，但目前有十校列入觀察輔導。記者 林曉慧 沈志明 台北報導。