放沖天炮嚇阻獼猴入侵 苗栗果農炸傷手.眼公視 (2016-12-29 00:00)
苗栗卓蘭一位農民的果園被獼猴跑進去偷採，為了保護即將收成的橘子，農民放沖天炮嚇阻，不慎把自己砰受傷，不但手指截肢，連左眼也失明。
掉了滿地的橘子，幾乎都已經爛光，這些都是被獼猴破壞的，苗栗卓蘭的一名果農，為了要驅趕入侵的猴群，施放沖天炮卻不慎炸傷自己，傷勢嚴重，住院將近兩個月才出院。
==受傷果農 楊千瑩==
你一定要用
就是我們的香去點它
它不往上衝啊 這裡一個洞
就往側噴 就射到我的手
我的手(指)就斷了 截肢啊
楊姓果農估計果園損失超過七成，也不敢再用鞭炮驅趕獼猴；除了苗栗，在南投、台東、高雄等地區，也都有傳出獼猴破壞農作物、甚至傷人的案件，各種嚇阻辦法似乎都有限。
==獼猴專家 郭子淇==
用一些像類似放音樂
或者是電網
或者是用稻草人驅趕的方式
其實我什麼方式都試過了
其實效果都是有限
台中大坑的獼猴專家認為，要嚇阻猴群，目前效果較好的還是沖天炮，建議製做簡易定時裝置施放，安全有效。
==聲音來源 台中林務自然保育科長 邱淑敏==
侵入農民的耕作區的時候
在緊急狀態之下
農民可以去進行人道性的防治
台中市農業局表示，因為獼猴棲地和人類生活圈有重疊，所以才會發生衝突，農民若遇到猴群入侵狀況，可向農業單位求助，但如何在保育和農民生計取得平衡，相關單位應該要好好思考。
邱植培 賴世杰 苗栗/台中報導
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