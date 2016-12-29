64研究所註冊率掛零 台大7博班最多公視 (2016-12-29 00:00)
註冊率掛零，有64個是碩士博士班，在公立大學的就有46個研究所，最多研究所註冊率掛零的是台大，有七個博士班。
讀劇本、對演戲碼，劉同學正和同學彩排期末演出，熱愛表演的他，才是台大戲劇系一年級學生，已想好畢業接著唸碩士。
==台大戲劇系學生 劉同學==
台大的戲劇系是比較偏文本創作
比較就是理論的東西 不是實務的
我自己是比較想要走實務
所以比較就是可能不會選
台大的戲劇系(研究所)
想走幕前，劉同學考慮碩士厚植基礎，因為不想攻文本，不考慮攻讀台大博士班。類似的想法，社工所的學生也有，他們想累積實務經驗，暫不考慮博士班。
==台大社工所碩士生 余同學==
可能會想要先工作吧
就是有點實務經驗再去讀
==台大社工所碩士生 連同學==
因為我個人比較想做實務
然後如果唸到博班
大部分都是要做學術工作的
務實考量就業需求，影響學生唸博班意願，人文領域特別明顯，清大掛零的三個博班，就有語言學和社會學，台大七個博班註冊率掛零，戲劇、社會系，社工系、人類系和藝術史也是如此。
==中山大學教育所客座教授 顏慶祥==
大學不要只有供需導向
其實一個國家 一個社會
他所需要的人才是多面向的
人文領域人才的培養很重要，顏慶祥說，不能偏廢或停招，而因應現況，學校該快點整合課程，提供跨領域，多軌道的內容，學生才不會覺得唸了沒未來。
記者 林曉慧 沈志明 台北報導
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