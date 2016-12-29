教育部上午公布105學年，全國大專校院新生註冊率，平均註冊率最高學制是五專，超過九成，而有151科系是沒人註冊掛零, 很多博士班。



少子化衝擊高等教育，今年第一波，各大學是否受影響，新生註冊率是指標之一！105學年158所大專註冊率出爐，除了各系所註冊率，還新增各學制註冊率。



==教育部技職司專委 張(需造字 上面草字頭 下面嘉義的嘉)育==

以學制來區分平均註冊率

最高的學制是五專部分

是90.54%然後再過來是

二技進修部86.58%

後續依續是學士班

日間學士班的部分85.94%



五專平均註冊率最高有九成五四，碩士班八成44最低，而所有學制，共有151個系科所註冊率掛零，其中多半落在博士班。



==教育部高教司專委 譚以敬==

來申請報名的學生

他可能有重複錄取

然後他到別的地方去

這是其中之一

也有可能是因為

這個系所的碩博

他有一定的水平要求(不錄取)



學士班方面，國立大學註冊率都超過九成，但華梵大學、高苑科大、遠東科大在內，共有17校學士班註冊率低於六成，其中南榮科大18.74％最低。



==教育部技教司專委 張(草+嘉)育==

其實不代表這些學校不優

因為其實有些甚至於條件

水準都是在一定水準以上

純粹很多都是因為交通

便利性 地點的問題



教育部強調，註冊率只是單一指標，不代表學校有問題，但若連兩年全校註冊率低於六成，學生少於三千人，列入輔導觀察名單，雖然全校註冊率明年才公布，但目前有十校列入觀察輔導。



記者 林曉慧 沈志明 台北報導