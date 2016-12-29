















高雄市每個月接受居家服務個案有7千多人，全國最多，隨著長照2.0上路，社會局推估居服員缺口有1885人，但高雄沒電梯住宅不少，為了減輕照護者負擔，社會局將提供爬梯機的協助申請。老舊公寓未設置電梯，85歲劉老太太每週三次外出復建，過去得靠三人搬運輪椅上下樓，辛苦又危險，高雄市社會局推動爬梯機服務，由專業人員輔助，按照排定時間到府服務。==劉老太太==（舒適嗎 好坐嗎)（好坐嗎) 蠻好坐的就扣扣叫一直上來==家屬 周小姐==因為說實在我們自己抬的話要費很大力氣而且說實在一個不小心她有可能向前傾跌倒減輕照護者負擔，不僅民眾可自費申請，每趟上下200元，另外使用居家服務並需要陪同就醫者，能免費申請，讓居家服務員服務較輕鬆。==高市社會局老人福利科長 姚昱伶==可以減輕我們家屬跟居服員在照顧長輩上垂直移動上的一些身體負荷讓長輩使用爬梯機服務後有更多機會可以下樓去到外面的社會去和人家接觸跟互動根據統計，目前高雄市居家服務員約1500人，每個月平均服務7千人次，是全國最多，而隨著長照2.0上路，高雄市約有1萬2千人能提出服務申請，扣除機構和社區照顧員，推估居服員短缺1885人，社會局因此呼籲領有照顧服務員結業證照者，能回流投入服務。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導