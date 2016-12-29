長照2.0上路 高巿居服員缺口估計達1885人公視 (2016-12-29 00:00)
高雄市每個月接受居家服務個案有7千多人，全國最多，隨著長照2.0上路，社會局推估居服員缺口有1885人，但高雄沒電梯住宅不少，為了減輕照護者負擔，社會局將提供爬梯機的協助申請。
老舊公寓未設置電梯，85歲劉老太太每週三次外出復建，過去得靠三人搬運輪椅上下樓，辛苦又危險，高雄市社會局推動爬梯機服務，由專業人員輔助，按照排定時間到府服務。
==劉老太太==
（舒適嗎 好坐嗎)
（好坐嗎) 蠻好坐的
就扣扣叫一直上來
==家屬 周小姐==
因為說實在我們自己抬的話
要費很大力氣
而且說實在一個不小心
她有可能向前傾跌倒
減輕照護者負擔，不僅民眾可自費申請，每趟上下200元，另外使用居家服務並需要陪同就醫者，能免費申請，讓居家服務員服務較輕鬆。
==高市社會局老人福利科長 姚昱伶==
可以減輕我們家屬跟居服員
在照顧長輩上
垂直移動上的一些身體負荷
讓長輩使用爬梯機服務後
有更多機會可以下樓去
到外面的社會
去和人家接觸跟互動
根據統計，目前高雄市居家服務員約1500人，每個月平均服務7千人次，是全國最多，而隨著長照2.0上路，高雄市約有1萬2千人能提出服務申請，扣除機構和社區照顧員，推估居服員短缺1885人，社會局因此呼籲領有照顧服務員結業證照者，能回流投入服務。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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