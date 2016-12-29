彰化130處文化資產 7成列歷史建築公視 (2016-12-29 00:00)
彰化目前有130處文化資產保存，列為歷史建築的就佔七成。但不論公私有財產，搶救下來卻面臨無力維護或整修，任由其殘破毀壞。
斑駁的牆面看得出歷史痕跡，不過建築物有部分已經毀壞，這裡是彰化扇形車庫旁的台鐵宿舍群，三年前差點被拆，後來民間搶救下來， 成為歷史建築群，不過全區六十棟的建築，已經拆了23棟，其他的也漸漸變成危樓；彰化有不少具備文化資產的身分，卻因為缺乏資源，或是所有權人沒有意願，讓歷史建築的保存困難重重。
==彰化縣文化局長 陳文彬==
很多的老屋所有權人
對文資法還不是那麼的熟悉
他們會擔心他們的這個房子
被指定文資以後呢
權益會有所受損
這部份也是文化部門
要盡全力去推廣文資法的部份
根據彰化文化局的統計，目前全縣有130處文化資產，有100座待整修，歷史建築就佔了七成，雖然有像是彰化鹿港，鶴棲別墅的成功案例， 不過大部分歷史建築卡在冗長的審議和發包過程，老屋的產權複雜，雖然被提報成為歷史建築，不過有些屋主強力反對，只能放在現場任其荒廢。
==文史研究者 林俊德==
文化資產的話
就是走文化資產保存法
給它這些地價稅減免
房屋稅減免
甚至是容積獎勵啊
相關甚至是政府來幫你修復
維護管理這樣
地方文史學者認為，除了和屋主加強溝通，應該修改文資法加強誘因，彰化縣文化局也研議，透過容積轉換，減少屋主的權益損失，希望讓歷史建築的保存更順利。
記者 林健生 彰化報導
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