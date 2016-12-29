















彰化目前有130處文化資產保存，列為歷史建築的就佔七成。但不論公私有財產，搶救下來卻面臨無力維護或整修，任由其殘破毀壞。斑駁的牆面看得出歷史痕跡，不過建築物有部分已經毀壞，這裡是彰化扇形車庫旁的台鐵宿舍群，三年前差點被拆，後來民間搶救下來， 成為歷史建築群，不過全區六十棟的建築，已經拆了23棟，其他的也漸漸變成危樓；彰化有不少具備文化資產的身分，卻因為缺乏資源，或是所有權人沒有意願，讓歷史建築的保存困難重重。==彰化縣文化局長 陳文彬==很多的老屋所有權人對文資法還不是那麼的熟悉他們會擔心他們的這個房子被指定文資以後呢權益會有所受損這部份也是文化部門要盡全力去推廣文資法的部份根據彰化文化局的統計，目前全縣有130處文化資產，有100座待整修，歷史建築就佔了七成，雖然有像是彰化鹿港，鶴棲別墅的成功案例， 不過大部分歷史建築卡在冗長的審議和發包過程，老屋的產權複雜，雖然被提報成為歷史建築，不過有些屋主強力反對，只能放在現場任其荒廢。==文史研究者 林俊德==文化資產的話就是走文化資產保存法給它這些地價稅減免房屋稅減免甚至是容積獎勵啊相關甚至是政府來幫你修復維護管理這樣地方文史學者認為，除了和屋主加強溝通，應該修改文資法加強誘因，彰化縣文化局也研議，透過容積轉換，減少屋主的權益損失，希望讓歷史建築的保存更順利。記者 林健生 彰化報導