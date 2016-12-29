盼降低空汙 環署擬逐步淘汰二行程機車公視 (2016-12-29 00:00)
中南部空汙嚴重，環保署長李應元今天宣布，為減少細懸浮微粒PM2.5，除了逐步淘汰二行程機車，也呼籲商家汰換使用重油燃料的中小型鍋爐。
傳統二行程老機車因為是由機油進入引擎燃燒，導致一發動就噴出白煙，變成烏賊車，實際拿檢測儀器比一比，pm2.5數值一下就飆到1500微克，比AQI指標最高的褐紅色等級還超出兩倍，更是四行程機車的60倍，為了減量，環保署希望明年能推動500家企業雇用環保車，淘汰30萬輛二行程機車。
==環保署長 李應元==
尤其在都會區
使用這樣車輛的朋友
能夠加速來淘汰 將來我們也會
透過乾淨的品質空氣區隔劃定
讓他不方便(加強稽查取締)
提高他趕快加速改變的誘因
環保署將實施限額補助，鼓勵仍使用重油為燃料的中小型鍋爐，能改用天然氣或電能加熱設備，每案補助金額最多50萬，2年後將加嚴排放標準。李應元強調，近年來實施多項改善空氣品質的政策，今年已看到些許成果，但還要加強。
==環保署長李應元==
空氣汙染今年有改善一點點
但是我們非常不滿意
所以我們希望在
推出這些幾個強化措施
希望在106年明年年底
能夠整個以PM2.5的紅色警戒的
站日數 能夠減少20%
環保署也將與地方政府合作，4年編列5億，加強濁水溪、高屏溪、卑南溪、立霧溪等河川揚塵防制，也將以低利貸款補助地方政府推出綠色交通系統，目前已有雲林、嘉義、宜蘭3縣市提出相關計畫。
記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導
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