















中南部空汙嚴重，環保署長李應元今天宣布，為減少細懸浮微粒PM2.5，除了逐步淘汰二行程機車，也呼籲商家汰換使用重油燃料的中小型鍋爐。傳統二行程老機車因為是由機油進入引擎燃燒，導致一發動就噴出白煙，變成烏賊車，實際拿檢測儀器比一比，pm2.5數值一下就飆到1500微克，比AQI指標最高的褐紅色等級還超出兩倍，更是四行程機車的60倍，為了減量，環保署希望明年能推動500家企業雇用環保車，淘汰30萬輛二行程機車。==環保署長 李應元==尤其在都會區使用這樣車輛的朋友能夠加速來淘汰 將來我們也會透過乾淨的品質空氣區隔劃定讓他不方便(加強稽查取締)提高他趕快加速改變的誘因環保署將實施限額補助，鼓勵仍使用重油為燃料的中小型鍋爐，能改用天然氣或電能加熱設備，每案補助金額最多50萬，2年後將加嚴排放標準。李應元強調，近年來實施多項改善空氣品質的政策，今年已看到些許成果，但還要加強。==環保署長李應元==空氣汙染今年有改善一點點但是我們非常不滿意所以我們希望在推出這些幾個強化措施希望在106年明年年底能夠整個以PM2.5的紅色警戒的站日數 能夠減少20%環保署也將與地方政府合作，4年編列5億，加強濁水溪、高屏溪、卑南溪、立霧溪等河川揚塵防制，也將以低利貸款補助地方政府推出綠色交通系統，目前已有雲林、嘉義、宜蘭3縣市提出相關計畫。記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導