















這幾天屏東枋寮出現私人診所員工，沿街並登門推銷健檢抽血服務，高雄衛生局查出，這家診所已經五次違規，將請診所負責醫生到案說明，若確認是擅自外出招攬醫療業務，將再開罰25萬元。店門外監視畫面拍下，一名男子將車停在門外，隨後走進店家，開口詢問民眾需要抽血檢查嗎？民眾直覺可疑拒絕，但男子出門後，又轉往旁邊店家詢問。==枋寮店家==沒有什麼識別證你來就說要給我抽血檢查如果你的針頭有病毒或是有愛滋所以我當下就說我不需要==枋寮店家==太可怕 最主要他還會留資料最近幾天屏東枋寮不少店家，遇見相同男子招攬健檢抽血，紛紛懷疑是詐騙集團，警方調查後確認是高雄某家診所的工作人員。==屏東縣警局枋寮所所長 陳漢諭==這名男子目前我們警方也得知他是高雄某家醫診所的業務員該名男子我們會請他至(派出)所來說明== 推銷男子==我問他說平常有沒有做健康檢查有沒有參加 他就說他不要就這樣而已兩句話簡短兩句話而已雖然這名男子否認詐騙，不過，未經主管機關核備，登門招攬醫療業務，屬於違法，高雄衛生局可開罰25萬元。==高雄市衛生局醫政科代理科長 張甫年==違反的是醫療法第61條規定罰的額度是5萬到25萬之前因為已經有罰到最高額所以這次如果查證屬實一樣會用25萬來作裁罰而這家位在左營的家醫診所，並非第一次違規，衛生局從102年至今，累積開罰5次，但診所12月起更換負責醫師，似乎意圖規避裁罰，衛生局提醒，民眾碰上類似醫療推銷業務，多加檢舉，可逐件罰款，更不要隨意接受到府抽血，讓自己暴露在危險之中。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導