違法到府招攬健檢抽血 高市衛局將開罰公視 (2016-12-29 00:00)
這幾天屏東枋寮出現私人診所員工，沿街並登門推銷健檢抽血服務，高雄衛生局查出，這家診所已經五次違規，將請診所負責醫生到案說明，若確認是擅自外出招攬醫療業務，將再開罰25萬元。
店門外監視畫面拍下，一名男子將車停在門外，隨後走進店家，開口詢問民眾需要抽血檢查嗎？民眾直覺可疑拒絕，但男子出門後，又轉往旁邊店家詢問。
==枋寮店家==
沒有什麼識別證
你來就說要給我抽血檢查
如果你的針頭
有病毒或是有愛滋
所以我當下就說我不需要
==枋寮店家==
太可怕 最主要他還會留資料
最近幾天屏東枋寮不少店家，遇見相同男子招攬健檢抽血，紛紛懷疑是詐騙集團，警方調查後確認是高雄某家診所的工作人員。
==屏東縣警局枋寮所所長 陳漢諭==
這名男子目前我們警方也得知
他是高雄某家醫診所的業務員
該名男子我們會
請他至(派出)所來說明
== 推銷男子==
我問他說平常有沒有做健康檢查
有沒有參加 他就說他不要
就這樣而已兩句話
簡短兩句話而已
雖然這名男子否認詐騙，不過，未經主管機關核備，登門招攬醫療業務，屬於違法，高雄衛生局可開罰25萬元。
==高雄市衛生局醫政科代理科長 張甫年==
違反的是醫療法第61條規定
罰的額度是5萬到25萬
之前因為已經有罰到最高額
所以這次如果查證屬實
一樣會用25萬來作裁罰
而這家位在左營的家醫診所，並非第一次違規，衛生局從102年至今，累積開罰5次，但診所12月起更換負責醫師，似乎意圖規避裁罰，衛生局提醒，民眾碰上類似醫療推銷業務，多加檢舉，可逐件罰款，更不要隨意接受到府抽血，讓自己暴露在危險之中。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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