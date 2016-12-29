















105學年度151個系所新生註冊率掛零，其中64個是碩、博士班，公立大學就有46所，最多研究所註冊率掛零的是台灣大學，包括戲劇系、社會系在內，一共有七個博士班掛零，也反映出人文科系博士生、就業困難的窘境。讀劇本、對演戲碼，劉同學正和同學彩排期末演出，熱愛表演的他，才是台大戲劇系一年級學生，已想好畢業接著唸碩士。==台大戲劇系學生 劉同學==台大的戲劇系是比較偏文本創作比較就是理論的東西 不是實務的我自己是比較想要走實務所以比較 就是可能不會選台大的戲劇系(研究所)想走幕前，劉同學考慮碩士厚植基礎，因為不想攻文本，不考慮攻讀台大博士班。類似的想法，社工所的學生也有，他們想累積實務經驗，暫不考慮博士班。==台大社工所碩士生 余同學==可能會想要先工作吧就是有點實務經驗再去讀==台大社工所碩士生 連同學==因為我個人比較想做實務然後如果唸到博班大部分都是要做學術工作的務實考量就業需求，影響學生唸博班意願，人文領域特別明顯，清大掛零的三個博班，就有語言學和社會學，台大七個博班註冊率掛零，戲劇、社會系，社工系、人類系和藝術史也是如此。==中山大學教育所客座教授 顏慶祥==大學不要只有供需導向其實一個國家 一個社會他所需要的人才是多面向的人文領域人才的培養很重要，顏慶祥說，不能偏廢或停招，而因應現況，學校該快點整合課程，提供跨領域，多軌道的內容，學生才不會覺得唸了沒未來。記者 林曉慧 沈志明 台北報導