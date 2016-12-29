















今年五月才傳出私立南榮科技大學，因為前校長黃聰亮和妻子，涉嫌販售假學歷、遭到檢方起訴，嚴重影響校譽及新生入學意願！上午教育部公布今年大專院校新生註冊率，南榮科技大學的註冊率全台吊車尾，只有18%。==南榮科技大學公關處長 黃曙東==今年五月份我們前校長的一些事件這個事件很明顯的我們在海外的部分(招生)就減少了一百多個人位在新北市的華夏科技大學，註冊率也是全台17所低於六成的學校之一，全校僅有11個科系，電子、電機、機械及資工4個科系，今年都招生不足，校方認為除了少子化、學生來源減少，工業類高職學校不多，也可能是註冊率不佳的主因之一。==華夏科技大學副校長 陳錫圭==高職端的部分因為在工程類科它本來招收的班級數就少 學生也少所以導致我們在大專端這邊在招收上就產生今年這種報到註冊率困難的一個問題不過教改團體批評，教育部不該只公布註冊率，因為註冊率偏低原因很多，包括學校地理位置是否偏遠、學費多寡、學校名聲等，應該把各校"生師比"一併公布，才能確保教學品質。==台灣高等教育產業工會主任 陳書涵==只公布註冊率的做法但它(教育部)卻不實質的去進行一些包括應該要改善生師比包括對於說有一些學校為了要配合註冊率看起來比較好看它可能就先行去減招此外教改團體也建議政府，應公布輔導觀察學校名單，並建立退場機制，提早做好介入接管的準備，才能避免永達技術學院停辦事件重演。綜合報導