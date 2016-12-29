南榮科大註冊率僅18% 各校中最慘公視 (2016-12-29 00:00)
今年五月才傳出私立南榮科技大學，因為前校長黃聰亮和妻子，涉嫌販售假學歷、遭到檢方起訴，嚴重影響校譽及新生入學意願！上午教育部公布今年大專院校新生註冊率，南榮科技大學的註冊率全台吊車尾，只有18%。
==南榮科技大學公關處長 黃曙東==
今年五月份
我們前校長的一些事件
這個事件很明顯的
我們在海外的部分(招生)
就減少了一百多個人
位在新北市的華夏科技大學，註冊率也是全台17所低於六成的學校之一，全校僅有11個科系，電子、電機、機械及資工4個科系，今年都招生不足，校方認為除了少子化、學生來源減少，工業類高職學校不多，也可能是註冊率不佳的主因之一。
==華夏科技大學副校長 陳錫圭==
高職端的部分
因為在工程類科它本來
招收的班級數就少 學生也少
所以導致我們在大專端這邊
在招收上就產生今年這種
報到註冊率困難的一個問題
不過教改團體批評，教育部不該只公布註冊率，因為註冊率偏低原因很多，包括學校地理位置是否偏遠、學費多寡、學校名聲等，應該把各校"生師比"一併公布，才能確保教學品質。
==台灣高等教育產業工會主任 陳書涵==
只公布註冊率的做法
但它(教育部)卻不實質的
去進行一些
包括應該要改善生師比
包括對於說
有一些學校為了要配合
註冊率看起來比較好看
它可能就先行去減招
此外教改團體也建議政府，應公布輔導觀察學校名單，並建立退場機制，提早做好介入接管的準備，才能避免永達技術學院停辦事件重演。
綜合報導
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