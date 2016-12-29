地方中心／台北報導

迎接2017年元旦曙光後，1月3日要記得抬頭仰望星空，因為2017年第一個流星雨：象限儀座流星雨，即將在1月3日到來。

台北市立天文科學教育館表示，象限儀座流星雨是全年三大流星雨之首，極大期將發生在1月3日晚上10時。象限儀座流星雨不僅數量很多，而且流星明亮，今年更少了月光影響，觀測條件極佳！天文科學教育館說最佳觀賞時間在3日午夜24時（4日凌晨0時）到4日天亮前，每小時流星數量估計可達60至200顆，平均約120顆。

天文科學教育館表示，欣賞流星雨並不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方以肉眼觀賞即可。適合賞星的地點通常以兩千公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊的光害與空氣污染嚴重，並不適合。除了目視觀賞外，也可利用相機或錄影機進行長時間曝光以捕捉流星的身影。

由於適逢冬季，氣溫寒冷，外出觀賞流星雨時一定要注意保暖；高山路面易結冰，行車要小心。手電筒請以紅色玻璃紙包覆，以免產生光害，也盡量不要使用綠光雷射筆掃向天空，以免影響他人攝影觀測。