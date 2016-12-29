陸自製獵掃雷艦 東港艦成軍中央社 (2016-12-29 21:36)
（中央社台北29日電）中國大陸自製的新一代獵掃雷艦「東港艦」今天正式成軍。陸媒報導，東港艦配備1部母艦和3部百噸遙控掃雷艇，成軍後將進行偵查雷陣、清掃雷障、開闢海上通道等任務。
綜合中國軍網、中新網等陸媒報導，東港艦成軍命名授旗儀式29日在遼寧省大連市某軍港舉行。東港艦舷號814，母艦滿載排水量近600噸，配備獵雷系統及滅雷設備。
此外，東港艦的遙控掃雷艇則配備多型掃雷具，在一定條件下原則上可以獵滅和掃除各型水雷。同時，該艦還具有造價成本較低、運行維護簡單、艦員編製精簡等優點。
報導提到，東港艦成軍後將主要進行偵查雷陣、清掃雷障、開闢海上通道等任務，同時也可擔負勘察海底、航道檢測、巡邏警戒、護漁護航等輔助任務。1051229
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