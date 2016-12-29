交部：代駕屬派遣服務 駕駛須有職業駕照中央社 (2016-12-29 21:18)
（中央社記者汪淑芬台北29日電）台灣的計程車隊有提供「代駕」服務，但收費不便宜，有業者開發酒後代駕APP，以較低價格攬客，有立委質疑是否違反交通法規。交通部認定代駕屬派遣服務，但駕駛須有職業駕照。
目前，計程車隊酒後代駕，單趟收費約新台幣1000元，另有非計程車隊業者自行開發的台灣代駕APP，不同時段有不同收費價格，大約300元至500元，比計程車隊的代駕具競爭力。
不過，民進黨立委陳素月今天在立法院交通委員會質疑民間開發的酒後代駕APP，是否違反「道路交通管理處罰條例」。
外界也形容台灣代駕APP像是代駕版Uber。
交通部長賀陳旦回應，台灣還未成立專屬代駕業，現在都屬派遣服務業，但市場推廣不夠廣，地方政府意願也不高，交通部願意協助。
雖然代駕由一般地方政府管轄，但駕駛須領有職業駕照，否則可依法處新台幣1800元至2600元。1051229
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