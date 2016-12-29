迪士尼遭陸動畫侵權 一審獲賠6百萬中央社 (2016-12-29 21:05)
（中央社台北29日電）迪士尼與皮克斯先前控告大陸自製動畫片「汽車人總動員」涉嫌抄襲。上海市浦東新區人民法院今天一審判決，製作公司須賠償人民幣135萬元（約新台幣621萬元）。
中新社報導，迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）發現大陸2015年7月自製的動畫電影「汽車人總動員」從名稱、動畫形象到宣傳海報，都涉嫌抄襲旗下知名電影「賽車總動員」、「賽車總動員2」（台譯：汽車總動員）。
對此，迪士尼與皮克斯控告該片製作方廈門藍火焰影視動漫有限公司，及發行方北京基點影視文化傳媒有限公司，除要求停止侵權行為外，還訴請賠償人民幣300萬元，及維權合理開支100萬元。
上海市浦東新區人民法院一審認為，原告電影中的動畫角色形象及電影海報均具有獨創性，受中國大陸著作權法的保護。被告電影角色使用迪士尼動畫中最具獨創性的擬人化的眼部、嘴部以及特定色彩的組合，構成實質性相似，著作權侵權成立。
而「汽車人總動員」的電影海報中，「人」字被圖片中的輪胎遮擋，電影名稱的視覺效果變成「汽車總動員」，與「賽車總動員」容易產生誤認。被告行為構成擅自使用知名商品特有名稱的不正當競爭。
對此，一審判決要求，被告立即停止著作權侵權及不正當競爭行為，藍火焰公司賠償原告損失100萬元，基點公司對其中的80萬元承擔連帶賠償責任，2公司還需賠償原告維權合理開支35萬餘元。1051229
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