文／MOOK景點家編輯部整理報導

台北市是一個充滿文學氣息的地區，在城市的各個巷弄角落，都會看到文藝的咖啡廳，這次景點家要推薦台北的特色書店，挑選了四間充滿書香氛圍的店家，從街角的破屋改造到品牌集團式的書店，各式各樣的文青景點介紹給所有旅客。