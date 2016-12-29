文青旅行嚴選 收集台北四大特色書店景點家 Tripass (2016-12-29 18:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台北市是一個充滿文學氣息的地區，在城市的各個巷弄角落，都會看到文藝的咖啡廳，這次景點家要推薦台北的特色書店，挑選了四間充滿書香氛圍的店家，從街角的破屋改造到品牌集團式的書店，各式各樣的文青景點介紹給所有旅客。
台北各地充斥著多元特色的書店 (圖片來源／Boven雜誌圖書館)
舊香居
1979年就成立的舊香居 (圖片來源／舊香居)
至今已有三間分店的舊香居，每間店都提供不一樣主題的書籍 (圖片來源／舊香居)
好樣文房VVG Chapter
好樣集團下有餐廳、展演、書店等多角經營，近期爆紅的好樣文房以公益性質免費開放給民眾使用，這裡總計藏書有4000本 (圖片來源／好樣VVG)
好樣文房採日式的建築風格，檜木材質與書籍散發出濃厚書香與禪香味 (圖片來源／好樣VVG)
Boven雜誌圖書館
Boven雜誌圖書館為全台首間雜誌圖書館，藏數量約有兩萬本，甚至包含多國語言的雜誌 (圖片來源／Boven雜誌圖書館)
Boven雜誌圖書館的裝潢設計極具時尚感，相當適合閱讀雜誌的場所 (圖片來源／Boven雜誌圖書館)
旅人書房Zeelandia Travel & Books
位在青田街從老公寓改造成精緻書店的旅人書房，專門提供旅遊類的書籍 (圖片來源／旅人書房Zeelandia Travel & Books)
旅人書房也有提供茶點、甜品與飲料，可以讓人在游走文字之間的時候，配上一些點心添增享受度 (圖片來源／旅人書房Zeelandia Travel & Books)
【Info】
舊香居
師大店：台北市大安區龍泉街81號 (02) 2368-0576
興隆店：台北市興隆路三段162號 (02) 2239 - 0988
藝空間：台北市大安區師大路117巷6號1樓
營業時間：
師大店 13:00 ~ 22:00
興隆店 12:00 ~ 21:00
藝空間 14:00 ~ 20:00
(周一公休)
好樣文房VVG Chapter
地址：台北市中正區臨沂街27巷1號
電話：(02) 2341 – 9662
營業時間：10:00 ~ 18:00 逢週一公休
Boven 雜誌圖書館
地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號B1
電話：(02) 2778 - 7526
營業時間：12:00 ~ 22:00
旅人書房 Zeelandia Travel & Books
地址：台北市青田街12巷12-2號2樓
電話：(02) 2322 – 4772
營業時間：星期五至星期一 12:00 ~ 19:00
文青必訪第一文學古蹟 命運曲折日治老屋
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14465
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