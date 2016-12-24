文／MOOK景點家編輯部整理報導

喜愛麗莎和卡斯柏的粉絲不容錯過的浪漫溫馨特展，從展覽入口就可感受麗莎和卡斯柏的魅力，走入展場中搭配美妙音樂流動，花都巴黎的浪漫氣氛滿溢，知名景點凱旋門、羅浮宮、莎士比亞書店、艾菲爾鐵塔都在展場中與粉絲們見面，麗莎和卡斯柏也在現場歡迎大家，亮點滿滿的好拍場景，令粉絲一邊逛展一邊開心綻放微笑，聖誕節檔期開始的特展，也經過跨年元旦、農曆新年、寒假等，喜愛麗莎和卡斯柏的粉絲一定要把握時間觀賞，以下介紹必看亮點。

麗莎和卡斯柏在凱旋門迎接每一位觀展者。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

麗莎在羅浮宮前的金字塔跳躍。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

麗莎和卡斯柏在畫作區歡迎每位粉絲與牠們同框合照。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

咖啡館中有麗莎和卡斯柏美味的料理與貼心服務身影。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

不妨坐在這裡拍張享用美食的情境照。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

與麗莎和卡斯柏在露天座享受午後時光。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

麗莎和卡斯柏的繪本也在莎士比亞書店中等著大家。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

艾菲爾鐵塔區有濃濃的聖誕節慶氣氛。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

利用框影效果與麗莎、卡斯柏一同入鏡吧。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

商品區有多種商品包含文具、居家雜貨、衣物、配件等等，也有會場限定商品。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

商品區的咖啡飲食區販售有可愛的麗莎和卡斯柏雪球精緻小甜點。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

麗莎和卡斯柏的拍貼機、紀念幣、姓名貼製作機台。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

在展覽中與麗莎和卡斯柏一起走入繪本與巴黎美麗旅程。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

【Info】

麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展

活動時間：2016/12/24~2017/03/19

周一至周日10:00~18:00 (除夕休館，閉館前半小時停止購票入場)

活動地點：華山文創園區-西1西2館

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