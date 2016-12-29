馬英九教授演講「慰安婦、戰爭罪與國際法」面對歷史 就事論事 是非分明；面對家屬 將心比心 療傷止痛



(中央社訊息服務20161229 18:26:06)東吳大學今天舉行本學期最後一場嚴家淦法學講座，由前總統馬英九教授主講「慰安婦、戰爭罪與國際法」，西元1939年爆發了第二次世界大戰，亞洲戰場深受日本帝國主義之害，所留下的悲劇更是不勝枚舉，慰安婦便是其一，時至今日，大家仍鍥而不捨的在為她們爭取公道，追究日本政府責任，望獲得誠摯的道歉。



馬教授表示12月為一個具有特殊意義的月份，12月10日為國際人權日，籌畫多年「臺灣阿嬤家」慰安婦紀念館亦於今年12月10日正式啟用營運，同時，今年12月13日也是南京大屠殺79週年紀念日。馬教授表示，南京大屠殺與「慰安婦」的大量招募有直接的關係，當年，日軍強暴虐殺數萬名中國婦女，此舉遭受國際強烈譴責，日本天皇乃指示下級處理此事，當時的日本司令官松井石根即成立「慰安所」為軍人提供性服務，以鼓舞皇軍士氣，來自各地的「慰安婦」都是被日本政府用盡哄騙、保價及脅迫方式，強徵至「慰安所」成為軍事性奴隸，一般估計，東亞各國受害的婦女至少有20萬人，數字仍在上修，臺灣則約為2,000人。



馬教授認為，慰安婦是對人道與人權的嚴重侵犯，對她們的關懷不僅是針對某個特定時期或國家的婦女，更是為了全世界婦女的權益。自20世紀以來，國際社會不斷致力於落實人權保障，例如，歐洲設立了人權法院，提供一個控告政府侵害人權罪行的平臺，至於「慰安婦」一事，聯合國已於西元1996年將其正名為「軍事性奴隸」，明確指出她們是被強行剝奪性自主權，日本政府應對此致歉；然而，日本政府至今仍不願正視二戰期間軍人強暴並虐殺各國婦女的史實，持續狡辯、否認和掩飾歷史。



會中，馬教授播放了由婦女救援基金會製作之慰安婦紀錄片「蘆葦之歌」片段，道出許多台灣受害婦女的故事，像是正值碧玉年華的陳桃（小桃阿嬤）被路邊招聘「軍隊看顧婦」的廣告欺騙，到了印尼安達曼島上的「慰安所」，淪為姓奴。民國77年，臺灣成立了婦女救援基金會，致力於關心、救助受到性別暴力壓迫及被忽略的弱勢婦幼，在婦援會的鼓勵下，臺灣的慰安婦才漸漸願意敞開心扉說出自己的經歷。



最後，馬教授表示面對「慰安婦」議題應有的態度為「面對歷史、就事論事、是非分明」；「面對家屬、將心比心、療傷止痛」，並希望透過此演講，讓同學對「慰安婦」議題有更多了解，並記取歷史教訓。



訊息來源：東吳大學



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