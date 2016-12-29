（中央社台北29日電）中國大陸國防部發言人楊宇軍今天在記者會中證實，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長王建平因涉嫌收賄而遭立案偵查。



根據大陸國防部網站文字實錄，大陸國防部今天舉行例行記者會，有媒體問到王建平缺席中共十八屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），近期也未見他的公開活動報導，是否正在接受調查。對此，楊宇軍作上述表示。



楊宇軍表示，王建平因涉嫌受賄犯罪，軍事檢察機關已對其立案偵查。



他並提到，近年來，共軍查處了一批大案要案，也出台一系列法規文件，建立巡視、紀檢、審計、司法相互協作配合的工作機制。



今年63歲的王建平出生於遼寧省撫順市，曾任武警西藏總隊總隊長、武警參謀長，並在2009至2014年間擔任解放軍武警部司令員，直接向當時擔任中共中央政法委員會書記的周永康負責，因此被視為周永康人馬。



香港媒體今年8月曾報導，王建平因違反黨紀被捕，是中共近年大規模反腐以來首名被補時在役的將官。1051229