中共將領王建平涉賄遭調查中廣新聞網 (2016-12-29 19:10)
中共國防部發言人楊宇軍說，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊前司令員王建平涉嫌受賄，遭軍事檢察機關立案調查。
楊宇軍在例行記者會上證實王建平遭到調查。
王建平是因為貪污遭到調查的現役軍官裡，階級最高的。習近平開始打擊貪腐以來，已經有三名高階將領遭起訴，不過這三個人都已經退役。
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