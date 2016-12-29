中共國防部發言人楊宇軍說，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊前司令員王建平涉嫌受賄，遭軍事檢察機關立案調查。



楊宇軍在例行記者會上證實王建平遭到調查。



王建平是因為貪污遭到調查的現役軍官裡，階級最高的。習近平開始打擊貪腐以來，已經有三名高階將領遭起訴，不過這三個人都已經退役。



