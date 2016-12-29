四川人愛兔頭 法國分商機中央社 (2016-12-29 18:33)
（中央社台北29日電）中國大陸四川人愛吃兔頭，由於需求太大，大陸自身已難以供應足夠兔頭。許多兔頭因此要從歐洲進口，主要來自義大利與法國。
法新社報導，四川以其麻辣地方美食聞名，其中一道就是兔頭，常被當成宵夜享用。
報導說，即便在中國，人們也對兔肉興趣不大，遑論兔頭，只是在四川，人們才會大快朵頤兔頭。
位於成都市中心的知名餐館「雙流老媽兔頭」的經理說，「中國每消費3個兔頭，就有2個被四川人吃掉」，當地人對這種小吃很自豪，已有數百年傳統。
兔頭銷售業界人士榮立鵬說，「夜市是我們四川文化的一部分」，他所在的公司每年銷售800多萬個兔頭，中國的養殖場難以供應足量兔頭，該公司銷售的近20%兔頭都從歐洲進口，主要來自義大利與法國。
法國政府數據顯示，2014年向中國出口166噸兔肉和其他可食用部位。榮立鵬說，因為需求太大，一家法國企業已同意向他所在的中國養殖場提供種兔。1051229
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