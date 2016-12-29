七彩琉璃海Ｘ火燒雲層 南投百萬豪華夜景景點家 Tripass (2016-12-29 17:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣以四面環海與山脈低谷等自然景觀聞名，星光銀河與閃爍夜景更是令人讚嘆不絕，位在南投鹿谷鄉的大崙山上，就有機會見到絕世的琉璃海夜景，透過層層的朦霧閃爍著七彩繽紛的豪華景致，加上夕陽與穿越雲層好似火燒似的驚人美景，每次看都會讓人忘記呼吸，也因此大崙山與附近的民宿總是吸引了許多民眾與攝影師前來欣賞這難得一見的美景。
七彩繽紛的琉璃夜景是大崙山最難得的美景 (圖片來源／武岫農圃)
大崙山上的日出 (圖片來源／武岫農圃)
好似火燒雲層的大崙山夕陽 (圖片來源／武岫農圃)
大崙山上俯瞰迷人夜景 (圖片來源／武岫農圃)
白天的大崙山與武岫農圃都可以看見翠綠的山色 (圖片來源／武岫農圃)
天氣好時的大崙山上可看見猶如大海般的藍天白雲 (圖片來源／武岫農圃)
【Info】
大崙山
地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號
武岫農圃
地址：南投縣鹿谷鄉和雅村羊灣巷800-11號
電話：(04) 9200 - 9018
藍天白雲照映湖面 全台五大湖畔咖啡廳
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14352
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