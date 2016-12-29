文／MOOK景點家編輯部整理報導

台灣以四面環海與山脈低谷等自然景觀聞名，星光銀河與閃爍夜景更是令人讚嘆不絕，位在南投鹿谷鄉的大崙山上，就有機會見到絕世的琉璃海夜景，透過層層的朦霧閃爍著七彩繽紛的豪華景致，加上夕陽與穿越雲層好似火燒似的驚人美景，每次看都會讓人忘記呼吸，也因此大崙山與附近的民宿總是吸引了許多民眾與攝影師前來欣賞這難得一見的美景。