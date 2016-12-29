遊日必訪絕美秘境 盤點十大最迷人村莊景點家 Tripass (2016-12-29 16:30)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
日本有非常多美麗的奇景與特色景觀，這也使日本成為全球最喜愛的旅遊城市之一，尤其台灣的遊客每年更是佔相當大比例，可以發現日本的魅力相當大。景點家這次要介紹的是日本最美麗的村莊，特別挑選十處極具歷史意義與豐富自然美景的景點，值得讓所有民眾細細品味。
極致美麗的京都伊根町村落 (圖片來源／伊根町役場)
1. 北海道 - 美瑛町
位在北海道的美瑛町村莊，可以從丘陵上欣賞到美麗壯碩的景致 (圖片來源／北海道美瑛町)
2. 秋田 - 東成瀬村
東成瀨村以擁有全日本最美麗的夜空而聞名，因為空氣清澈無污染，所以這裡的景色特別清亮動人 (圖片來源／東成瀬村役場)
3. 福島 - 北鹽原村
北鹽原村的全村面積中，山林占了八成，是與自然共存的村莊。其中以五色沼的池沼最為有名，隨著不同的角度觀賞而出現不同色彩的特殊景觀 (圖片來源／福島県観光物産交流協会)
4. 長野 - 木曽町
木曽町是一個充滿懷舊歷史氛圍的街道，也是一個極親近大自然的村落 (圖片來源／長野木曽町)
5. 群馬 - 中之條町六合
中之條町六合，其山林和原野占了全村面積的92％，許多文學作家與詩人等，都熱愛在這充滿自然環境中的村落，療癒與修養身心 (圖片來源／中之条町役場)
6. 山梨 - 早川町
位在山梨縣南西側的早川町，被著名的南阿爾卑斯山所圍繞，溫泉資源豊富，其中以西山溫泉擁有1300年的開湯歴史最為悠久 (圖片來源／早川町役場)
7. 奈良 - 十津川村
十津川村是日本規模最大的村莊，其中山林占96％，也是一處與自然共存的村莊，這裡還有知名的世界遺産「紀伊山地的霊場及参詣道」 (圖片來源／十津川村観光振興課【公式】)
8. 京都 - 伊根町
伊根町曾是許多電影、偶像劇、或是歌曲的取景場地，還有各種文化資產，有將近230間漁夫的舟屋 (圖片來源／伊根町役場)
9. 德島 - 上勝町
上勝町有許多美麗的田地，其中以樫原的梯田最為有名，在平成22年，是徳島縣第一個被認定為「國的重要文化景観」的梯田 (圖片來源／徳島県観光協会)
10. 熊本 - 南小國町
位在阿蘇山山麓的南小國町村莊，是九州最大河川筑後川的源流處。周邊有豐富的自然山水資源與溫泉 (圖片來源／熊本県観光協会)
以上，就是景點家挑選出的十大美麗村莊，若要細數，其實日本還有很多非常有特色的村莊景點，不論是山水秀麗還是青山綠水，都是相當迷人的景致，推薦給所有旅客，可以趁著假期替自己安排一趟最詩意的旅程。
超逗趣療癒聖地 日本五大動物景點
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14481
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