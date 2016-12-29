文／MOOK景點家Jun(e)整理報導

日本有非常多美麗的奇景與特色景觀，這也使日本成為全球最喜愛的旅遊城市之一，尤其台灣的遊客每年更是佔相當大比例，可以發現日本的魅力相當大。景點家這次要介紹的是日本最美麗的村莊，特別挑選十處極具歷史意義與豐富自然美景的景點，值得讓所有民眾細細品味。