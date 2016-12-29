一例一休企業營運成本大增 戰國策逆向推出五心級服務



(中央社訊息服務20161229 17:46:55)資訊服務是一種無形的商品，賣的是完善的客戶服務及穩定品質，需要主機商365天不停地提供穩定維運。在台灣許多業者由於以低價惡性競爭，為了降低人事客服成本，僅提供一般上班時間的服務（週一∼週五am:9:00~pm6:00），客戶的網站需要24小時的運作，網站發生問題，遇到業者下班時間無人提供電話服務及支援，必須等待至上班時間。發生緊急狀況無人處理，造成客戶損失商機慘重! 戰國策將秉持五大服務特色，顧客滿意的精緻服務理念，365天全年無休的持續為企業提供最貼心的服務。



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戰國策公司簡介戰國策集團成立於2001年，為亞洲虛擬主機服務業領導品牌，超過30000家以上客戶數。並提供企業經營所需的雲端服務、電子商務、網路廣告、商用軟體、資訊委外，2015年起陸續在亞洲各國擴展資訊委外市場。以立基台灣，寰宇全球的國際視野於全球佈局。



訊息來源：戰國策國際股份有限公司



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