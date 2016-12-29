教學相長 義大應英系體驗教師辛勞中央社 (2016-12-29 17:43)
教學相長 義大應英系體驗教師辛勞
(中央社訊息服務20161229 17:43:03)義守大學應用英語學系助理教授謝竺樺帶領系上23位四年級學生，從事為期三個月的課輔老師實習，雖無薪水，卻讓學生真實體驗每位教師備課的辛勞。
義守大學應用英語學系舉辦「兒童文學教學與應用」服務學習課程成果發表會，由應英系學生帶領義守國際小學的小朋友展現自我，並互相交流。
參與服務課程的學生，每周二下午前往義守國際小學，為小朋友進行課後輔導，運用課堂上所學的教學理論指導小朋友們，如反思能力等，並指導正確的待人處事方式及態度。
應英系大四學生沈熯堉表示，雖然不支薪，但從服務中卻可體驗如何教學及如何成為一位稱職的老師，並得到幫助他人的喜悅。
三個月的教學過程，遇到諸多問題，例如小學生彼此間的相處或在課堂中的行為等，透過與小學導師的討論，更了解如何與小朋友相處溝通，雙方互信及感情也逐漸升溫。
應英系沈熯堉與謝博任表示，小學生雖然調皮卻很有榮譽感，看見他們在分隊活動中，努力想替隊上爭取榮譽而賣力奔跑的模樣，值得讚許，也覺得付出很有價值，藉由此經驗體會「施比受有福」的箇中道理。
訊息來源：義守大學
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