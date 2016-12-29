Panasonic捐贈鑽石厚黑電子鍋嘉惠屏縣弱勢家戶



(中央社訊息服務20161229 17:07:25)臺灣松下電器集團秉持著社會企業精神響應公益活動的善心，於農曆年前捐贈屏東縣政府一百部微電腦電子鍋，每部單價約新台幣1,740元，捐贈金額達新台幣17萬4,000元，讓屏東縣的弱勢家戶以及社區關懷據點共餐的長輩們能夠享用到暖暖的餐食，健康過好年。



近年來公共衛生議題相當注重食品安全問題，民生議題則是常討論物價調漲，因此越來越多家庭選擇自行烹煮餐點讓家人能夠吃得健康，同時亦能夠降低外食的開銷，但對於弱勢家庭來說，即便有此想法，可能會受限於經濟狀況無力購置相關廚房小家電，此次松下電器捐贈的微電腦電子鍋，簡單操作就能亨煮出香Q米飯，還兼具蒸籠功能，受贈的家戶及提供共餐服務的社區關懷據點的長輩們能夠用電子鍋烹煮美味料理，讓他們吃得健康又暖心。



104年松下電器捐贈本縣100台空氣清淨機，協助弱勢家庭對抗PM2.5，今年105年愛心延續捐贈微電腦電子鍋100部，屏東縣政府透過社工評估後將這項資源帶給最有需求的家戶及資源較缺乏的關懷據點，讓他們在農曆年前感受到來自社會的溫暖。



屏東縣政府社會處許慧麗副處長表示相當感謝台灣松下電器善盡社會企業責任提供這樣的機會讓本縣弱勢民眾獲得這項資源，未來更期望能有機會帶入更多資源造福本縣經濟弱勢民眾。



訊息來源：屏東縣政府



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