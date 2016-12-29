屏東交通邁向新頁 屏東轉運站暨縣民廣場動土典禮─公共運輸無縫轉乘時代來臨



(中央社訊息服務20161229 17:06:06)屏東火車站新站於去年8月完工啟用，屏東縣政府積極爭取中央支持，在站前規畫客運轉運站與縣民廣場，兩大工程經費合計1億2千萬元，今天由縣長潘孟安主持動土典禮，縣民廣場預定明年（106年）9月啟用、轉運站緊接著於12月啟用讓火車站前煥然一新且帶領公共交通運輸邁入新紀元。



台鐵屏東線及南迴線是屏東縣公共運輸主幹，縣府因應交通部「台鐵屏東-潮州段高架捷運化」及「潮州-枋寮鐵路電氣化」等重大建設，勾勒公共運輸長期路網藍圖，其中規劃建置的6大轉運站中，屏東、潮州及枋寮站等3站是與台鐵車站整合，以達成公共運輸無縫轉乘目標。



縣長潘孟安表示，屏東轉運站除了將是第一座完成的分區轉運中心外，也將是屏東縣綠建築自治條例通過後的首棟綠建築，縣府將積極督導廠商配合屏東車站周邊工程一併完工，儘速提供觀光及通勤旅客便利舒適的接駁與乘車服務。



屏東縣政府城鄉處長張桂鳳說明，屏東轉運站設置13席月台，包含上車月台8席及下車月台5席，完工後，目前分散於屏東火車站前（光復路）、慈鳳宮前（永福路）及唐榮國小前（中山路）的國道客運、公路客運、市區客運共48條路線，以及屏科大、大仁科大、環球百貨等接駁專車，都將整合進入轉運，改善現於路側臨停上下乘客的交通阻塞及安全問題。



屏東轉運站總工程經費7,350萬元，由交通部專案補助6,615萬元、縣府自籌735萬元，由鍾生杰建築師設計，從貼近民眾需求出發，站內除提供客運售票窗口、公車動態、廁所、候車坐椅及無障礙環境外，與台鐵車站之間也將設置雨遮通廊連接。



屏東縣民廣場緊鄰轉運站，總工程經費4,700萬元，由交通部鐵路改建工程局專案補助3,000萬元、內政部營建署補助1,700萬元推動，該工程是經過都市計畫通盤檢討，利用屏東舊火車站拆除後所釋出的公共空間打造，會將原有狹小道路拓寬增劃人行步道，舒緩人車爭道現象，徹底解決長年擁擠的站前交通，未來縣民廣場將成為交通運輸及都市街面的重要廊帶，活絡舊城氣象。



縣府已經於今年8月完成站前地景規劃設計發包案，委由趙建銘建築師事務所操刀，其取大武山屏障屏東平原免受颱風侵襲的守護神意象，運用鏤空鋼架塑造出大武山形，象徵這座母親之山屹立不搖，世世代代守護屏東土地。



城鄉處進一步說明，在整體規畫上，屏東火車站西側為客運轉運站，提供舒適寬敞的候車空間，東側則配置特色地景建築，地景有四大主題區，以在地原生樹種呈現屏東微氣候，並舖設草皮、建置水霧設施，營造山林氛圍，為都市增添美感與趣味，未來也將規畫P-bike及E-bike供民眾使用，整體完工之後，屏東站前將呈現全新風貌，並為縣民帶來更高品質的生活機能。



訊息來源：屏東縣政府



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