讓孩子們認識「里古烙」的豐富意涵 杜寒菘創作個展即日起於屏東文化處展出



(中央社訊息服務20161229 17:00:06)為了讓孩子們認識到「里古烙」（Lrikulau，魯凱語「雲豹」）在魯凱文化中的重要象徵與豐富意涵，屏東縣政府文化處即日起至2017年3月26日於臺灣排灣族雕刻館展出杜寒菘創作個展「里古烙：可以再看一眼嗎？」（屏東文化處4樓，屏東市大連路69號），展場取材自藝術家《里古烙》繪本與近期作品，2017年1月15日與3月5日在展場內還有兩場作者說故事活動，歡迎親子家庭一同前來認識美麗、勇敢與充滿智慧的「里古烙」。



屏東縣政府文化處吳錦發處長表示「雲豹的故鄉」是西魯凱最古老部落古茶布安（Kucapungan，俗稱舊好茶）榮耀的名字，西魯凱的傳說、神話、建築、禁忌、祭儀等文化均與雲豹關係密切，這次的「里古烙」個展使我們反省，為了賺錢與物質追求而犧牲自然山林與人文傳統，是否值得？杜寒菘的創作不只走入了藝術殿堂的大門，還有深刻的思想層次表達。



杜寒菘表示當他第一次聽到好友姜博仁博士說『里古烙是雲豹、是獵人、是部落、是家、是森林、是山，也是自己的心』，這段話讓他感到震撼，為什麼這樣的話語由外地人說出，而流著魯凱血液的部分族人卻逐漸遺忘了「里古烙」。這次在展場展出繪本與藝術創作，要將雲豹深深的記憶在人們的心中，讓孩子們也喜愛雲豹里古烙，想要和里古烙做朋友。



杜寒菘（Pacake）為屏東霧台鄉好茶部落魯凱族人，近年榮獲原住民族文化事業基金會的Pulima藝術獎（2012與2014入選、2016首獎）、大日本書藝院國際文化交流展（2012與2013銅牌）、義大利波隆納兒童書展2015入選等，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」、「讓世界認識魯凱族」。



訊息來源：屏東縣政府



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