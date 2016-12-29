「寶貝在手.快樂無窮」─兒童情緒管理成長團體成果展



(中央社訊息服務20161229 16:58:46)於和平國小就讀的葉家兄弟，因父母長期在外，平時多由姑姑照顧，這次參與了坐落在和平公園內的的屏東區家庭福利服務中心舉辦的兒童情緒管理成長團體。兄弟倆個性原就活潑不受拘束，經由學校的推薦報名參加這個活動，跟著其他同學一起快樂學習、一起玩遊戲、一起認識新朋友感覺很開心。家長表示孩子們每週三放學後，到社會處屏東區家庭福利服務中心參加活動，是他最期待的事，而在參加活動過程中也願意主動與社工分享生活點滴，讓我們有機會透過陪伴讓孩子的情緒得到轉換，情緒獲得改變。



有感於現代社會的競爭及價值觀的改變，兒童也漸感受到環境所帶來的壓力與困擾。為使兒童學習調整與使用正確方式表達自身情緒，屏東區家庭福利服務中心與高雄市高鳳國際同濟會及大仁科大社工系共同合作，特別規劃辦理10場的親子溝通成長團體及親子一日遊，並舉辦活動成果展。活動中由同濟會會長帶領常務監事及會友們與孩子一同進行「反應炸彈」團康遊戲，老少互動熱鬧溫馨。同濟會會長並表示與屏東縣政府已合作多年，該會以照顧兒童為第一優先會務，希望未來仍有機會與縣府共同合作，提升孩子的「生活與照顧品質」，社會處副處長許慧麗特別感謝高雄市高鳳國際同際會四年來持續贊助這個服務方案，因公私協力創造了社會家庭更多的幸福感。



屏東縣政府社會處屏東中心有鑑於家長及孩子的需求不同，除了各項親子活動的辦理外，更規劃了不同的館室服務，提供親子育樂、哺乳室、k書中心、視聽中心及青少年休閒空間等多功能休閒場所，讓家長與孩子有最佳的活動及諮詢的空間，歡迎社區民眾多加運用。



訊息來源：屏東縣政府



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