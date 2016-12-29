中州六號夢想咖啡車 年終感恩謝師活動中央社 (2016-12-29 16:40)
中州六號夢想咖啡車 年終感恩謝師活動
(中央社訊息服務20161229 16:39:40)中州科技大學六號夢想咖啡車成立一年多以來，資源教室的學生在老師及晨曦志工們帶領下不斷學習與成長，自我肯定，28日六號夢想咖啡車成員特別為師長準備一杯杯暖暖的咖啡，以感謝師長的支持與鼓勵。
晨曦志工社社長蔡光浩同學說，六號夢想咖啡車於每周三下午於工學館一樓營運，而這次是本學期最後一次營運，希望在這歲末年終的日子，感謝學校的師長對同學的鼓勵與支持，同學們才能抱著一份堅持的心一直走下去。現在看到資源教室的同學們可以獨立作業完成沖煮咖啡的過程，就是最大的動力，志工們會繼續努力。
六號夢想咖啡車第一任店長陳永昌同學表示，因為六號夢想咖啡車的設立，讓他開始接觸咖啡，在師長的培育及自我不斷的訓練，於今年12月參加社團法人彰化縣餐飲協會所舉辦的國際咖啡師證照考試，終於通過考試。未來他將所學的技能教授給資源教室的同學們，相信他們也一樣能在中州科技大學成長茁壯，並找到人生志向。
中州科技大學保健與諮商中心吳姿音主任表示，資源教室未來將繼續秉持六號夢想咖啡車的使命及助人的精神，訓練學生的反應與應對進退的能力，進而增進學生與社會的互動關係。
訊息來源：中州科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206745.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PRADA 經典尼龍托特手提/側背包-附鏡子(大-軍綠)
- 乾唐軒活瓷‧吉星晶鑽隨身杯（大 / 雙層 / 艷黑 / 施華洛世
- Gennies奇妮-全腹型托腹帶-黃-醫療用束帶(未滅菌)
- 【RUIEN 瑞恩珠寶】GIA國際認證 30分 經典六爪 鑽石項墜(鑽
- PowerSync Cat5e網路線-灰色【305M】
- 亞果元素iKlips DUO+ iPhone/iPad專用隨身碟 128GB
- OSIM uLove白馬王子按摩椅OS-868
- LE CREUSET 琺瑯鑄鐵橢圓鍋 25cm (加勒比海藍)
- 【LONGINES】PrimaLuna 新月18K機械女錶-玫瑰金/26.5mm(L81
- 【Go-Getter眼鏡】韓版復古圓框款(琥珀-金#GO2007 GDDE)
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》