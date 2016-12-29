中州六號夢想咖啡車 年終感恩謝師活動



(中央社訊息服務20161229 16:39:40)中州科技大學六號夢想咖啡車成立一年多以來，資源教室的學生在老師及晨曦志工們帶領下不斷學習與成長，自我肯定，28日六號夢想咖啡車成員特別為師長準備一杯杯暖暖的咖啡，以感謝師長的支持與鼓勵。



晨曦志工社社長蔡光浩同學說，六號夢想咖啡車於每周三下午於工學館一樓營運，而這次是本學期最後一次營運，希望在這歲末年終的日子，感謝學校的師長對同學的鼓勵與支持，同學們才能抱著一份堅持的心一直走下去。現在看到資源教室的同學們可以獨立作業完成沖煮咖啡的過程，就是最大的動力，志工們會繼續努力。



六號夢想咖啡車第一任店長陳永昌同學表示，因為六號夢想咖啡車的設立，讓他開始接觸咖啡，在師長的培育及自我不斷的訓練，於今年12月參加社團法人彰化縣餐飲協會所舉辦的國際咖啡師證照考試，終於通過考試。未來他將所學的技能教授給資源教室的同學們，相信他們也一樣能在中州科技大學成長茁壯，並找到人生志向。



中州科技大學保健與諮商中心吳姿音主任表示，資源教室未來將繼續秉持六號夢想咖啡車的使命及助人的精神，訓練學生的反應與應對進退的能力，進而增進學生與社會的互動關係。



訊息來源：中州科技大學



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