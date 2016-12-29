搭配4.5G方案手機0元起



(中央社訊息服務20161229 16:32:58)屢創銷售佳績的美圖手機，日前在中國天貓雙十一活動中成為最大黑馬，根據天貓所公布的手機銷售排行，雙十一當天活動第一個小時內，美圖手機就同時佔據品牌銷售額及商家銷售額的第五名，緊隨蘋果之後，創下亮眼成績！而在台灣美圖手機同樣廣受愛自拍、愛漂亮的年輕族群喜愛，許多部落客、網美實際使用後無不愛不釋手，因此在電信業中，獨家與擁有許多年輕客戶的遠傳電信攜手合作，2017年元旦於全台遠傳門市限量開賣。 美圖公司台灣代理玩美行動總經理柯美慧表示，「美圖公司旗下擁有所有女性一定都會下載的《美圖秀秀》、《美顏相機》等知名修顏App，長期耕耘自拍市場也使我們除了更加了解女性修顏的喜好，在修顏技術上也能讓使用者如天生麗質一樣漂亮，再加上美圖手機特殊且明確的定位，相信遠傳也是看到美圖手機無窮的潛力才促成此次的合作！」。喜愛自拍或美圖M6手機的消費者，自2017年1月1日起，即可至全台遠傳門市購買，單機價為$12,990元，搭配遠傳4.5G超極速方案月付$1399，簽約30個月，就能0元免費帶回美圖M6。



2017年1月13日至1月26日，美圖手機也將於全台指定遠傳門市推出體驗抽獎活動，消費者於活動期間在指定門市體驗美圖手機強大的拍照美顏效果，並上傳照片至活動頁面投稿，即有機會抽中美圖M6手機！詳情請看活動說明: https://www.facebook.com/events/355395411488988/☛美圖手機台灣官方網站：http://www.meitu.com/tw/



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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