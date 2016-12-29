高應大「奇幻亞洲 AMAZING 1983ASIA 視覺設計展」 亞洲知名設計團隊跨海來台首次展出



(中央社訊息服務20161229 16:09:02)國立高雄應用科技大學通識教育中心於今(29)日(週四)下午假建工校區藝文中心展出「奇幻亞洲 AMAZING 1983ASIA 視覺設計展」，亞洲知名設計團隊1983ASIA楊松耀、蘇素以及高應大藝文中心陳育民主任聯合策展並進行作品導覽，展覽作品類型多元，包含品牌及商業設計等，透過各式媒材呈現亞洲設計的多元面貌，讓觀眾一窺當代亞洲設計的魅力。



亞洲知名設計團隊1983ASIA由蘇素（中國天津）與楊松耀（馬來西亞）共同在中國深圳創立，為IAD（國際設計師協會）會員，作品多次榮獲BEHANCE（全球最大藝術展示平台）優秀作品推薦、入選TDC東京字體設計獎、更當選全球100名80後華人設計師，積極參與國際性文化與設計交流活動外，作品先後於世界各地如莫斯科、莫斯科、柏林，聖彼得堡、東京、臺灣大型展場展覽。



「奇幻亞洲 AMAZING 1983ASIA 視覺設計展」作品於高應大藝文中心展出，觀眾透過策展概念引導，進行亞洲設計的探索之旅。本展不僅集結了1983ASIA 近來心血結晶，更是1983ASIA 首次在海外的個展，展出超過30個品牌設計、90多張海報、100個角色設計、100多份商業設計及包裝樣品、14篇亞洲故事，50餘件亞洲商品、短片解說、手稿、以及尚未曝光過的專案設計。多元作品象徵亞洲設計的豐沛設計能量，期望帶給觀眾不同的觀展經驗，也希望觀眾在這場旅程之中，找到亞洲設計的座標中的自身錨點。



策展人之一楊松耀談到本次的策展理念，他認為，亞洲近幾年在經濟上的卓越成長，帶動了許多產業上的快速提升，而設計與創意的發展上這幾年更是有著相當豐厚的成果，自己在創作的歷程中，一直抱著開放的態度，及學習不懈的精神去接觸不同的新鮮事物，隨著身份的轉變，強烈感覺到設計師應該承擔更多的社會責任。另一位策展人蘇素表示，亞洲的奇幻在每一個人的日常中真實呈現，宗教、人文、藝術、自然、以及未來⋯等，每一個角落盡是奇特。希望透過展覽中各種集體意識的激盪，一同進入亞洲的奇幻世界。高應大藝文中心陳育民主任則提到，21世紀的亞洲除了延續東方美學與傳統哲學觀的美好價值，新世代的設計師們更想藉著創作，去演繹出獨有於這個時代的新設計語彙，在一個變化無比巨大且溝通快速更替的時代，設計師為大家留下來細膩優雅地的人文哲思，相信更加值得我們去好好品味。



自2016年12月29日至2017年2月10日展期的「奇幻亞洲 AMAZING 1983ASIA 視覺設計展」，為今年高應大藝文中心的重點展覽之一，由高應大藝文中心、通識中心以及1983ASIA 共同主辦，為華人設計交流項目中，極引人關切注目的年度焦點活動。歡迎對於亞洲設計創意有興趣的民眾們蒞校觀展。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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