崑山科大龍崎志工結合佳節推廣有機食農中央社 (2016-12-29 16:08)
崑山科大龍崎志工結合佳節推廣有機食農
(中央社訊息服務20161229 16:08:37)為了推廣「有機食農」，崑山科大公廣系龍崎志工搭上佳節熱潮，前往臺南市龍崎國小為學童舉辦「有機食農薑在一崎」，藉由活動辦理有機食農講座，並結合聖誕節系列活動，讓孩子有不一樣的聖誕回憶。
龍崎志工邀請有機食農講師蒞臨演講，說明種植有機作物不僅能食得安心，還能友善環境，對土地的永續發展非常有益處，期望透過講座傳遞正確觀念，讓當地居民更加了解「有機食農」。另外，龍崎志工安排學童繪製、製作屬於自己的特色薑餅屋，並邀請他們勇敢上臺分享作品，學童們發揮天馬行空的創意，將自己最喜歡的圖案點綴上去，在製作過程中也遇到許多挑戰，包括因糖霜黏性不高，讓薑餅屋一直垮下來，但志工與學童攜手努力，終於完成一座座精緻可愛的薑餅屋。
龍崎志工指導老師徐玉瓊表示：「透過講座分享，讓大家對有機食農有更多的認識，也藉此讓民眾增加『有機』的概念，往後將持續地舉辦活動，讓『有機食農』推廣至整個龍崎社區，也希望志工們細心安排的活動能帶給小朋友無限歡樂。」
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206742.aspx
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