第二屆余英時人文研究獎擴大徵選 六得獎人今受獎



(中央社訊息服務20161229 16:07:47)唐獎第一屆漢學獎得獎人余英時院士指定成立的「余英時先生人文研究獎」，今(29日)天於中央研究院歷史文物陳列館舉行頒獎典禮，包括「專書寫作獎」及「博士論文寫作獎」，分別由張藝曦、廖小菁、高震寰等六人獲獎，並由中央研究院黃進興副院長代表頒獎。 黃進興副院長致詞時表示，「余英時先生人文研究獎」自首屆舉辦以來，受到各界廣大迴響，因此今年特別擴大徵選資格，凡具有中華民國國籍之海內外學者皆可參加申請，以期提攜後進、作育英才，促進漢學與人文之研究與發揚。 黃進興副院長同時說明，本屆「專書寫作獎」僅選出兩名獲獎者，未足額錄取；而「博士論文寫作獎」有四名候選人之受到評審青睞，若僅取三名實有遺珠之憾；考量獎項精神為鼓勵年輕後進，經唐奬教育基金會回覆，尊重委員會決議，最後決議獲選名單為二位「專書寫作獎」及四位「博士論文寫作獎」。 獲得博士論文寫作獎的高震寰表示，在高中時讀到余英時先生的文章而深受啟發，同時開啟他對於秦漢時代的興趣進而投入人文領域的研究，現在博士論文受到余英時人文獎的肯定，對他別具意義。 得到專書寫作獎肯定的廖小菁則表示，由於需前往廣東、福建等地田野考察，獎助金就像一場及時雨，支持她進行後續的研究。此外，受到余英時人文獎的肯定，也讓她對於出書、開啟新研究更具信心，對她具有承先啟後的意義。 專書寫作獎得獎人包括，張藝曦(國立交通大學人文社會學系副教授)、廖小菁(中央研究院歷史語言研究所博士後研究)。 博士論文寫作獎得獎人包括，涂豐恩(美國哈佛大學東亞系博六)、高震寰(國立臺灣大學歷史研究所博四)、劉威志(國立清華大學中國文學研究所博六)、韓承樺(國立臺灣大學歷史研究所博七)，其中涂豐恩因人在國外，今不克出席典禮。 史學泰斗余英時於2014年獲選為唐獎漢學獎首屆得獎人後，將獎金中的1000萬元研究補助費做為獎助金，成立「余英時先生人文研究獎」，自2015年起為期五年，每年評選在人文學研究領域深具潛能的研究者，提供「專書寫作獎」及「博士論文寫作獎」二個獎項的獎學金，每人可分別獲得獎助金新台幣36萬元及24萬元，期望鼓勵年輕學者投入人文研究領域，為中華文化投注更多生命力。



訊息來源：財團法人唐獎教育基金會



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