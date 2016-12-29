正修2016高雄KIDE國際發明展表現搶眼 休運系李俊德團隊連摘4金



(中央社訊息服務20161229 16:06:37)正修科技大學休閒運動管理系李俊德師生團隊發明功力一把罩，所研發的「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」、「睡眠姿勢之分析系統」、「碎食剪刀」及「砧板結構」在「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」連摘4金，「碎食剪刀」及「砧板結構」已獲專利，2睡眠裝置正在申請中，李俊德表示，下一步擬將2睡眠裝置整合為一，並與醫療院所合作，造福更多人。 正修科大休運系老師李俊德因本身一直有睡眠障礙，在一次做氫氧機實驗時，從全程錄影的攝影機中發現，自己睡眠狀態竟然有近半分鐘沒有呼吸，趕緊求診高雄長庚醫院，掛號睡眠呼吸中止門診要8個月才排得到，當時就想，若能自製一台「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」，將能造福更多需要的人。 李俊德便與休運系主任顏克典及老師戴品欣研究，帶領休運系一年級同學馬嘉笙、二年級同學林逸柔、謝柏安及四年級同學蔡崇營聯袂，花了一年多的時間，研發出「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」，主要由血氧濃度感測單元兩紅外線發射器發出相異波長紅外線，檢測受測者血液中的血氧濃度，當胸腔有起伏且血氧濃度降低時，處理單元便會判定為「阻塞性睡眠呼吸中止症」；當受測者胸腔無起伏且血氧濃度降低則判定為「神經性睡眠呼吸中止症」，續處理單元會將判定結果顯示在一個顯示單元上，受測者便可得知是否罹患睡眠呼吸中止症。 金牌創作「睡眠姿勢之分析系統」設計，以盛群半導體公司所開發的HT66F70A作為整體控制核心，搭配功能完善人機介面，依照感測器數值自動統計，再透過人機介面即時顯示睡眠姿勢，高效能、低價位的優勢，行動不便老人或工作壓力大的年輕人，都可在家檢測。 顏克典、李俊德及戴品欣說，睡眠呼吸中止症可說是現代人的文明病，打呼太大聲的人、體重過胖，加上工作壓力大，一不小心就會讓睡眠呼吸中止症找上門，應該多運動並有效控制體重，才能有效改善。 休運系金牌作品還有「碎食剪刀」，握把連接數個剪刀本體，以樞軸樞接結合，相對應位置設有相配合的剪刃部，能將食物剪小、剪碎，並讓食物中的纖維、筋部被搗開斷裂，方便咀嚼功能不佳的幼童、老年人或戴牙套不宜咀嚼的人使用。 金牌新型專利「砧板結構」，將砧板與殺菌紫外線結合，菜刀使用後放入砧板，利用砧板內的紫外線殺菌，當你要再使用菜刀時，就不必再擔心是否有細菌殘留了。 正修科大本次在「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」共拿下9金、8銀、4銅及1特別獎，除休運系4金外，另5金分別為電機系老師陳脅憑「盲人保溫瓶」、資工系老師劉建源「居家長照社區聯網求助系統」、「大型車近接人車之偵測與提醒裝置」；電子系老師張法憲「管道清理暨偵測裝置」、「多功能消防履帶載具」。銀牌作品有幼保系老師莊美玲「兒童餐椅」、「衣架」；電機系老師陳脅憑「發光杯墊」；資工系老師劉建源「學童伴讀之智慧公仔」；機械系老師周卓明「立體印表機」、「直推式容納裝置」、「噴槍筆」；電子系老師許仕「旋光度測量裝置」。銅牌作品為企管系老師周秀蓉「便利曬衣架」；機電機系老師陳脅憑「窗戶安全警示」；械系老師周卓明「抽取式衛生紙置放架」、「塑膠袋吊掛架」。澳門特別獎為電子系老師張法憲作品「多功能消防履帶載具」。



訊息來源：正修科技大學



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