崑山科大空設系「3X3互動設計創客成果展」點亮櫥窗 走廊變展場



(中央社訊息服務20161229 16:05:36)崑山科大空設系舉辦「3X3互動設計創客成果展」，透過「互動空間」、「室內智慧節能環境」及「數位設計與製造」等三間實驗室開設的課程，規劃櫥窗空間進行學生專題成果展示，即日起至106年1月16日於空設系三樓展出，歡迎各界蒞臨指導。



互動空間實驗室是由空設系施文禮老師主持，統整「電腦輔助設計(二)」、以及「電腦輔助設計進階」兩堂課程，匯集為該次展場主題：「虛實之間」，展場概念以「銀」為主要顏色來呈現科技感，投射燈打在凹凸起伏的面上，製造出陰影及亮點，並在多處放置模型小人，象徵3D虛擬實境製作的過程，展示內容以空間氛圍營造為主的「電腦輔助設計進階」課程期末作品。



3D列印技術現今己運用於多項工業及產品設計中，本學期「室內智慧節能環境實驗室」主持人張從怡老師，配合「電腦輔助室內設計(二)」所指導的燈具設計工作坊，讓大三學生以「VESSEL OF LIGHT－光之容器設計」為發想主題，利用電腦數位輔助設計工具的參數，激發學生在自由造型設計上的想像，反覆修正模型以適應及實作3D列印技術，期待同學們結合材料、光、造型等三元素，完成具備科學與美感的照明燈具設計。



另外，空設系梁凱翔老師主持的數位設計與製造實驗室，結合課程「電腦輔助設計(二)」，設計出該次展場。展場重點包括雷射切割技術、LED電子元件的應用以及壓克力材料的研究。展場內容以LED電子元件為核心，製作一個客製化的燈具，且燈罩材料限定以壓克力為主，學生將材料透過雷射切割加工之後，設計出各種數位化且富有創造力的立體美學作品，包括江京庭的「植鳳微光」、林品妤的「心境」、林晉偉的「春綻」、陳映臻的「在世界的彼端」以及許瑋峰的「情緒拼圖」，讓人驚豔。



該次展出近三十件優秀作品，負責數位設計專題展的梁凱翔老師表示，展場作品十分多樣，除了有空間性，亦具有生活美學的實際用途，包括最火紅的虛擬實境互動裝置等，顯示該校空設系學生在理論與實務並進的數位工藝潛能，展覽巧妙地結合教室的櫥窗空間，讓廊道空間變成學習的環境，獲得各界好評。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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