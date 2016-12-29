2016冬季華語暨醫療研習活動日本沖繩醫療研習營結業



(中央社訊息服務20161229 16:00:45)日本沖繩那霸市醫師會及那霸看護專門學校一行14人研習營經過八天的學習，今（29）日結業式，學員們都將自己所學及學習心得加以發表，可以看出他們所學華語增長許多，且表達能力進歩。他們也對自己能在此學習及所見所聞說明清楚，說明他們的認真程度及有心學習。他們表示，此是起點，未來將會再有更多學習機會。



12月22日起一連8天日本沖繩醫療研習營至元培醫事科技大學學習華語醫療用語及參訪台灣醫療院所，以利他們回到日本那霸能夠有更正確華語醫療用語，今天結業式，他們用中文心得報告，並將在元培所學報告，且多位的都能夠將在所學加以發表，且較為流利。



日本那霸市醫師會及那霸看護專門學校一行14人包括南部病院副院長夫人城間宇惠、浦添美和老師及醫院護理師、護理長及護理學校學生。



他們看到台灣醫療院所分科很多，且住院天數較短，一星期回診，了解到台灣風俗民情，不是醫院不管，而是以居家照顧為主，同時醫院中許多輪椅都是企業捐助，另安寧病房做得很好也是特色。且在討論會中大家都很認真討論。門診可以網路預約掛號等，目前他們那都無此系統，值得學習。他們在參觀醫療院所，醫療院所人員也會很熱誠回答。



南部病院副院長夫人城間宇惠表示，他們對台灣醫療院所比日本低很多， 未來會不會造成困難。有關習俗信仰會不會造成對醫療方面的影響等等。



浦添美和老師表示，帶著學生前來主要協助他們有問題予以解決，看到大家學習中文認真，她也想學中文了。



國際長黃曉令表示，我們目前實施健康保險，因此費用偏低。目前健康保險實施以來，對民眾照顧有加，若民眾不知珍惜浪費醫療資源，對健保仍是會影響。



接著黃曉令頒發給日本醫療團成員研習証明書後，一起用餐結束8日行程，他們都感自己滿載而歸。



訊息來源：元培醫事科技大學



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